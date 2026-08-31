Desde cuentas de TikTok y Facebook delincuentes reclutaron más de 1.000 niños en el país, ¿cómo frenarlo?

La muerte de 107 menores de edad en operaciones militares,en los últimos tres gobiernos, tiene detrás una macabra realidad que Colombia no ha podido frenar: su reclutamiento por parte de grupos armados ilegales ,que los utilizan como escudos humanos en sus guaridas. La cifra, desglosada por Medicina Legal, incluye a 42 perecidos en bombardeos y asaltos militares durante el gobierno de Iván Duque; 62 en el de Petro y 3 en el recién iniciado mandato de Abelardo de la Espriella.
Según un reciente informe de HRW, muchos de ellos habrían llegado a las filas de los grupos por fuera de la ley luego de ver en Tik Tok o Facebook un emoticon de un ninja o un dibujo de un fajo de billetes.
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“Si uno busca, por ejemplo, Farc, no va a encontrar nada en redes sociales. Pero si empieza a buscar con ciertos emoticones, con el emoticón de ninja, del fajo de dinero, etc., inmediatamente empiezan a salir estos contenidos”, explicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en entrevista con EL COLOMBIANO.
“El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es clara la responsabilidad de los grupos armados narcoterroristas que infligen no solo el estatuto de la Corte Penal Internacional, sino también la normatividad nacional, que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito”, comentó al respecto el ministro de Defensa, Jorge Mora López.