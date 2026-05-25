Sigue crisis en la U. del Chocó por medida de aseguramiento contra rector encargado

Un juzgado de control de garantías de Quibdó (Chocó) impuso la semana pasada medida de aseguramiento contra el exrector encargado de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), Fabio Magdaleno Asprilla, dentro de un proceso por presunta falsedad en documento público. Esa decisión judicial impacta el futuro administrativo de esa institución educativa. El fallo establece, según contó El Espectador, que Asprilla no podrá acercarse ni mantener contacto con la universidad mientras esté vigente la medida, aunque exista una apelación en curso. La determinación también bloquea temporalmente la posibilidad de ejecutar una tutela que buscaba devolverlo a la rectoría de la UTCH. Le puede interesar: Mineducación designó a Luis Alfredo Giraldo rector de la Universidad Tecnológica de Chocó. Fabio Magdaleno Asprilla había sido designado como rector encargado en 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU), cuando se desempeñaba como vicerrector de Docencia. No obstante, su nombramiento fue posteriormente anulado por otra decisión judicial, profundizando la crisis que atraviesa la universidad pública de ese departamento.

Actualmente, la UTCH permanece bajo vigilancia especial del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, debido a dificultades administrativas y financieras. En medio de esa supervisión, el Ministerio de Educación adelanta un nuevo proceso para escoger rector o rectora en propiedad. Fuentes del Ministerio le indicaron a El Espectador que recientemente se ordenó una suspensión temporal del proceso de elección para revisar detalladamente las hojas de vida de los aspirantes. Durante esa evaluación habrían aparecido inconsistencias en algunos perfiles, por lo que el procedimiento continuaría este lunes.

La meta del Mineducación es levantar la suspensión durante la próxima semana para que la universidad pueda elegir nuevo rector en las semanas siguientes. La situación busca poner fin a la inestabilidad administrativa que ha marcado a la institución durante el último año y medio. La crisis en la rectoría de la UTCH comenzó en julio de 2024, cuando la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, ordenó reemplazar al rector David Emilio Mosquera mediante una resolución oficial. La decisión se produjo en medio de las medidas de inspección y vigilancia adoptadas por el Ministerio frente a presuntas irregularidades administrativas y financieras. Tras la salida de Mosquera, Vanessa Sánchez Ruiz asumió el cargo, aunque su permanencia fue breve debido a una serie de disputas judiciales promovidas por el exrector. Un juzgado administrativo de Quibdó ordenó posteriormente el reintegro provisional de Mosquera, quien además enfrenta imputaciones de la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con contratación y peculado.