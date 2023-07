¿Qué requisitos debo cumplir para ser beneficiario?

En primer lugar, ser ciudadano colombiano; no ser beneficiario, ni haber sido beneficiario de las líneas de créditos 100 % condonables del Icetex; no tener una línea de crédito del Icetex vigente ni estar en mora con ese instituto; y no tener título de nivel universitario.

Por otro lado, debe estar incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidos como tal en las sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, Jurisdicción Especial para la Paz o en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.