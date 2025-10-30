Así transcurrieron las marchas de Fecode durante el paro de este 30 de octubre

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llevó a cabo este jueves 30 de octubre un paro nacional que incluyó movilizaciones desde tempranas horas de la mañana en distintas ciudades del país. Como lo habían anunciado desde principios de mes, la jornada tenía como objetivo presionar soluciones a la crisis en la prestación del servicio de salud a los maestros y sus familias, así como avanzar en la reglamentación del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP).
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Montería, Santa Marta y Cúcuta son algunas de las ciudades donde las organizaciones de maestros encabezaron marchas con una asistencia considerable.
El descontento frente al modelo de salud se resume en que sigue presentando “múltiples problemáticas” e, incluso, pidieron que se investiguen a entidades médicas que supuestamente están cesando atención a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y no se están acogiendo al manual tarifario.
En ese sentido, los maestros denuncian que la inestabilidad del modelo de salud los ha llevado a enfrentar grandes barreras en los trámites de acceso a servicios de salud.