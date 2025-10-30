MinTrabajo suspendió labores en el Deportivo Pereira por la falta de pagos a los jugadores y empleados

El Ministerio del Trabajo confirmó este jueves 30 de octubre la medida cautelar de suspensión de labores contra el Deportivo Pereira por “graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral”, en particular, por los retrasos y falta de pagos a jugadores y empleados.
El jefe de la cartera laboral, Antonio Sanguino, sostuvo que la suspensión se aplicó como medida preventiva “hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”.