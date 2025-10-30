Así es la brecha salarial en Colombia: mientras hombres ganan 100 pesos, mujeres reciben 89 pesos

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es una realidad que muchas veces pasa inadvertida, pero que sigue marcando la economía colombiana.
Según un estudio reciente de la consultora Raddar CKG Latam, la brecha existe y tiene raíces profundas: históricas, culturales y estructurales.
Aunque el país figura entre los que presentan menores diferencias salariales en América Latina, el panorama cambia cuando se observa en detalle lo que ocurre dentro de cada sector y nivel de formación.
El estudio advierte que las mujeres colombianas, pese a tener mayores niveles educativos, siguen recibiendo menores ingresos que los hombres en cargos equivalentes. En otras palabras, el título universitario o el posgrado no garantiza igualdad de pago.
