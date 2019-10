“El 90 % de los centros poblados no tienen cobertura 4G”: MinTic

La subasta del espectro radioeléctrico, la mayor apuesta del Gobierno Nacional en materia de telecomunicaciones para este 2019, avanza a paso firme en su etapa final y se espera que para las primeras semanas de diciembre se pueda concluir con un proceso que inició desde el primer trimestre del año y que ha generado polémica entre los operadores que aspiran a participar.

El proceso, que está a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), ya cuenta con una resolución definitiva, tras la etapa de recomendaciones, que está siendo revisada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que tendrá que dar el concepto de abogacía de la competencia, para que pueda ser publicado.

Así lo manifestó el viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Antonio Mantilla Gaviria, quien dialogó con COLPRENSA sobre el avance del proceso y los cambios que traería la resolución definitiva, que saldría publicada en las próximas dos semanas.

¿Por qué es tan importante esta subasta para el Gobierno Nacional?

“Esta subasta de espectro es el proyecto de conectividad social móvil más ambicioso en toda la historia de Colombia. Nosotros queremos que se convierta en un instrumento de política pública que nos permita llevar conectividad a muchas zonas rurales del país donde los operadores no van a llegar por su propia voluntad, básicamente porque no es un mercado atractivo. Estamos hablando de corregimientos, veredas, pequeñas localidades, estaciones de policía donde viven 500, 1000, 2000 o 3000 personas, y eso obviamente no genera un atractivo comercial para ellos”.

¿En qué consiste este proceso al que se le ha invertido tanto esfuerzo por parte del Ministerio?

“Hay que partir de que vamos a subastar espectro, que es el medio a través del cual se emiten las señales, en este caso puntual, de telefonía móvil. Para eso, el Estado debe entregar unos permisos a los operadores para poder utilizar estas autopistas y esos permisos que estamos subastando hacen referencia a la banda de 700 Mhz, 1900 Mhz y 2500 Mhz, siendo la primera la más apetecida por el mercado, porque es una banda que permite transmitir a altas velocidades, pero también cubrir largas distancias, por las características físicas de la frecuencia. Las otras dos son más de cobertura baja, pero de muy alta capacidad”.

¿Qué beneficios trae para Colombia asignar estos permisos a través de una subasta?

“Cuando uno subasta o entrega estos permisos, el Estado siempre pide algo a cambio. La nueva Ley de las TIC nos obliga a exigir una combinación entre dinero, que entra a formar parte de los recursos del Fondo Único de las TIC, pero lo más importante es que nos obliga a pedir cobertura en zonas rurales y apartadas del país. Es decir, lo que nosotros queremos es que todo operador que se gane una porción del espectro quede obligado a llevar cobertura a una serie de localidades en centros poblados.

Hoy en día el acceso a Internet es tan importante que si un colombiano no cuenta con este servicio pueda quedar excluido de cualquier oportunidad de desarrollo social y económico. Hoy el 90 % de los centros poblados en Colombia no tienen cobertura de tecnología 4G, que es la más moderna del mercado comercial que todos conocemos en el país, por eso vamos a invertir este recurso tan importante en llevarle conectividad a esos centros que nunca han tenido cobertura”.

Usted habla que actualmente más del 90 % de la población no tiene conexión a 4G. En ese orden de ideas, ¿cuántas personas se pueden ver beneficiadas con esta asignación del espectro?

“El último dato oficial reportado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que nos permite compararnos con todos los países, en Colombia hay 48,8 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes, es decir, menos de la mitad de la población tiene acceso a esta conexión, mientras que en otros países donde ya se ha adelantado este tipo de subastas, la penetración móvil del mismo indicador supera el 70, 75, 80 y hasta casi el 90 %.

Aunque es una estadística difícil de estimar con precisión para Colombia, uno puede mirar sin miedo a equivocarse lo que ha pasado en nuestros países pares en América Latina, donde después de cinco años de haber asignado la banda de 700 Mhz la penetración aumentó de 20 a 40 puntos porcentuales en la población, lo que significa casi duplicar lo que hay hoy en Colombia”.

¿Qué más gana Colombia con esta subasta?

“Allí hay varios puntos importantes. El primero es que actualmente hay más de 10 millones de colombianos que están estancados en el pasado porque solo acceden a Internet a través de la tecnología de 2G y 3G, que es una velocidad muy lenta, pero no por su decisión, sino por la oferta que tiene el país. Por eso, en esta subasta estamos obligando, sin ningún tipo de excepción, a todos los operadores a modernizar el 100 % de la cobertura hacia el 4G.

Otra ganancia tiene que ver con la inversión. El sector de telecomunicaciones en los últimos cuatro años venía en una recesión, con una contracción casi del 35 %, por eso nosotros hemos generado políticas que han empezado a dar señales de recuperación. En el primer semestre de 2019 por primera vez en los últimos seis años creció por encima de la economía, más de 4 %. La subasta va a logar dinamizar la inversión y lo más importante es que estas van para los pequeños municipios”.

¿Cómo están proyectando esas inversiones, teniendo en cuenta que los permisos ahora van por 20 años?

“Realmente son inversiones de desarrollo del sector privado. El hecho de que los permisos ahora puedan ir por 20 años, lo que nos ha permitido es ser más ambiciosos en la cobertura que estamos pidiendo, porque operador despliega una infraestructura tiene que operarla y recuperar la inversión, lo que en diez años era un tiempo muy corto. Pero ahora que tiene el doble de tiempo, va a tener más para recuperar la inversión y es cuando nosotros aprovechamos y los obligamos a llegar a más lugares”.

Ustedes se comprometieron en Cartagena a entregar la resolución final los primeros días de octubre. ¿Cómo va esto?

“Eso está bastante avanzado. La resolución en estos momentos está en el último paso previo a su publicación, que es el proceso del concepto de abogacía de la competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo radicamos la semana pasada y la superintendencia debería darnos una respuesta, por tarde, la semana que viene. Confiamos y esperamos que sea un concepto positivo, para proceder a la publicación en la segunda semana de octubre, por lo que la subasta debería estar haciéndose en las primeras semanas de diciembre”.

¿Cómo quedó entonces estructurada esta subasta en el documento final?

“Para la banda de 700 Mhz hemos estructurado una subasta bastante ambiciosa, en términos de llevar cobertura a zonas rurales. Ahí lo que tiene que hacer el operador que quiera participar por esta porción del espectro o por una porción de esta banda, es que oferte una parte en dinero y otra en número de localidades cubiertas, con lo que estamos incentivando el desarrollo y el despliegue de infraestructura en las zonas rurales, porque lo que queremos nosotros es maximizar la cobertura.

Las bandas anchas tienen una subasta mucho más sencilla, en la que se puja ofreciendo dinero. En el Ministerio se hace una valoración, que es confidencial, se estima cuánto cuesta cada porción de la banda de 1900 y 2500, y los operadores tienen que ofertar al alza, hasta que uno se gane una porción. Esos recursos van al Fondo Único de las TIC para promover otras políticas en los próximos 15 años”.

Los operadores hicieron varias recomendaciones al borrador que ustedes presentaron. ¿Qué tanto se acogió de esas observaciones?

“En el proceso llegaron 422 comentarios y muchos obviamente muy útiles. Considero que el borrador lo que tenía no era una falta de transparencia ni una falta de certidumbre jurídica, pero sí reconocemos una oportunidad de mejora en cuanto a reconocer algunas realidades de los operadores. Nosotros adoptamos bastantes mejoras y creemos que hay una mejor subasta que la que ya estaba publicada en el documento de borrador y eso es lo que está en este momento en la Superintendencia.

De momento yo no podría revelar ningún detalle, porque en este momento falta el concepto de abogacía de la competencia y no queremos perturbar o distorsionar lo que la Superintendencia está haciendo, pero espero que en poco menos de dos semanas le demos a conocer al país todos los detalles. Pero si le damos la seguridad es que hay una subasta todavía mucho más atractiva y mucho más ambiciosa pensando la población, en las zonas rurales y apartadas del país”.

Pero entonces sí hay seguridad jurídica para los participantes...

“Contundentemente sí, incluso desde el borrador. La resolución que saldrá publicada como definitiva es una versión mejorada, contemplando muchos de los comentarios que llegaron, pero también preservando el espíritu de esta subasta que es maximizar la cobertura para todo el país.

Además, es una subasta que se enfoca en la maximización del bienestar social y no en la maximización del recaudo fiscal, lo cual le da una mayor certidumbre a los operadores y les ayuda a fortalecer su red; es una subasta que tiene un procedimiento claro y contempla sesiones previas de entrenamiento en el Ministerio, para familiarizarse con el mecanismo”.

Frente a las recomendaciones que se hicieron para que se revele la cantidad del espectro a subastar y el valor de reserva, ¿qué decisión tomaron desde el ministerio?

“Yo le puedo adelantar que en ese tema estudiamos todos los comentarios uno a uno, sin excepción alguna, y ahí lo que yo le puedo decir, sin revelar nada por ahora, es que nosotros ahí hemos hecho una mejora a la resolución, que preserva el espíritu y de alguna manera también escucha el llamado que la industria hizo para mejorar el borrador que había.

Estamos completamente seguros y convencidos que lo que va a salir publicado tiene muchas de las cosas que ellos dijeron, recordando que eso en ningún momento es una falta de transparencia ni una mala práctica, sino que simplemente son estrategias que el Ministerio adoptó en el borrador, convencido y con el sustento técnico de que maximiza la cobertura en el país”.

Los operadores también hicieron un llamado a la igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que muchos de ellos no cuentan actualmente con bandas bajas. ¿Qué determinaron?

“Es un punto importante, porque la mitad de los operadores tiene bandas bajas y la otra mitad no, y evidentemente ahí sí hay una diferencia bastante grande. Desde el borrador nosotros establecimos unos incentivos que equilibran esos operadores que no tienen bandas bajas y en la resolución definitiva habrá todavía un fortalecimiento de esos incentivos”.

Y frente a la equidad financiera qué se trabajó...

“En la subasta, puesto que las obligaciones de cobertura son 100 % en zonas rurales no rentables, nosotros reconocemos en el valor del espectro la inversión para desplegar toda la infraestructura, es decir, el Ministerio reconoce y descuenta del valor del espectro. Por eso cuesta lo mismo para cualquier operador, porque nosotros no podemos dárselo más barato a uno que a otro, ahí sí sería un problema”.

¿La resolución establece mecanismos para la dominancia?

“Ese es un procesos regulatorio que está cursando en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cuando uno asigna espectro lo que la ley nos ha dicho es que debe utilizar para maximizar el bienestar social y esto es una subasta que reconoce a los pequeños, los incentiva, los pone en igualdad de condiciones, garantiza un espectro para todos los operadores que quieran participar y lo que nosotros buscamos es que el resultado no sea resolver una instancia regulatoria que ya se esta resolviendo”.