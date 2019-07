“El asunto es que los problemas se solucionan con violencia”: García

“Nos encontramos con que en los hogares no se está dando buen ejemplo, los menores de edad ven que los problemas se solucionan con violencia o a los gritos. La tolerancia no es la manera de comunicarnos, si no la violencia, por eso el énfasis debe ser reenfocar las políticas públicas, pues no deben ir solo direccioandas en aumentar penas o el pie de fuerza, sino que realmente hagamos un análisis de que pasa en la familia como núcleo central de la sociedad y eses es, básicamente, el mensaje que queremos enviar desde Medicina Legal”.