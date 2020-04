El ‘babyboom’ que generó la paz necesita mejores condiciones

“Irene” es una excombatiente de Farc que habita en el ETCR de Mesetas, Meta. Cuenta ella que durante sus años de guerra siempre anheló tener un hijo y no podía “porque un día estabas en un sitio y mañana tenías que correr”.

Hoy tiene dos pequeños con los que vive en el territorio donde hizo la guerra, y aunque no se arrepiente, dice que criar un hijo en las condiciones en las que ellas se encuentra, es muy difícil.

“La vez pasada el más pequeño, que tiene dos años, se enfermó a media noche. No pude sacarlo porque no había quien me llevara al pueblo y acá no tenemos personal médico. Además, la carretera es una trocha, y así es muy difícil”, relata “Irene”.

Para esta exguerrillera, no ha habido igualdad de condiciones para sus hijos. Dice que para entrar a estudiar a su otro niño que va a cumplir cinco años, en la escuela le pusieron un sinfín de condiciones y papeleo.

Al respecto, la senadora del partido Farc, Sandra Ramírez, afirma que la preocupación es grande, “porque por ejemplo, el problema no solo es la alimentación, sino también la educación porque en los espacios el internet es pésimo, no hay cobertura; la telefonía es de pésima calidad y esto se suma a las demás necesidades que tenemos en los espacios”.

A las denuncias, el alto consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, aseveró a EL COLOMBIANO que para el gobierno del presidente Iván Duque, el tema de los hijos de excombatientes es de alta prioridad, pese a que, según Archila, este asunto no estaba contemplado en el Acuerdo.

“Hemos fortalecido el proceso de reunión de las familias. Hemos incorporado a los proyectos productivos las posibilidades de que las mujeres tengan la capacidad de contar con un apoyo para el cuidado de los niños en la medida en que tengan sus capacitaciones. Lo que hacemos es que cuidamos a los niños con los máximos estándares que tiene el Icbf”, dice Archila.