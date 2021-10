El país tiene un rezago de 31,6% en trasplantes de órganos

Al preguntarle si le genera preocupación lo que pueda decir la Organización de las Naciones Unidas por su interés de hacer cambios a lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc, María Fernanda Cabal respondió con un no rotundo. “No me importa la ONU. La ONU no va a dirigir el destino de una nación que va a terminar atrapada por una izquierda que va a asfixiar al Estado gracias a Juan Manuel Santos y con la complicidad de la Corte Constitucional”, aseguró. A pesar de esto, planteó que no es rentable “volver trizas” el acuerdo porque “hay otros temas más importantes”, pero expuso que sí consideraría hacer reformas. “Se debe hacer una reestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), empezando porque el principio más importante del Derecho es el de imparcialidad de los jueces, cosa que no ocurre en la JEP”, apuntó Cabal.