“El Paisa” sigue en la JEP, pero ordenan su captura

Los incumplimientos de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa, con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tuvieron sus consecuencias: la justicia transicional decidió revocar la libertad condicional de la que se beneficiaba el exlíder de las Farc, lo que significa que puede ser capturado y enviado a la cárcel para ser juzgado por esa misma justicia especial.

A pesar de esta decisión, “el Paisa”, quien comandó la columna de las Farc, Téofilo Forero, no fue expulsado de la JEP por que según afirmó Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala de Reconocimiento de dicha justicia, no se ha comprobado que este incurrió en las faltas más graves: la no dejación de las armas y la reincidencia en delitos después del 1 de diciembre de 2016.

A partir de ahora, Velásquez Saldarriaga, en caso de ser capturado, deberá pasar en prisión entre cinco y ocho años. “Desde junio de 2018 no hay información disponible de esta persona, además incumplió con tres llamados de la JEP sin ningún tipo de justificación”, argumentó Díaz.

Además, perdió otros beneficios como la renta básica mensual con la que los excombatientes inician su reintegración a la sociedad.

No se pidió expulsión

Durante la primera sesión de la audiencia, ni la defensa de “el Paisa” ni la procuraduría delegada ante la JEP pidieron la expulsión del exjefe guerrillero de la justicia especial.

William Alberto Acosta, abogado adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAAD, y defensor del exjefe guerrillero, solicitó que su representado no fuera expulsado de la JEP, el motivo: un asunto de seguridad.

“Al conocer de presencia de tropas contraguerrillas y sobrevuelos incluso de drones, obligaron a Saldarriaga a salir de la zona y estar en diferentes territorios. Teniendo en cuenta que lo que ha hecho Velásquez Saldarriaga y no poder asistir a lo cumplimientos a la JEP, solicito que no sea expulsado y que haya garantías para que mi defendido pueda asistir a comparecer”.

Por su parte, la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, señaló que hasta ahora no se ha podido comprobar que Velásquez haya cometido delitos después de la firma del acuerdo de paz, pero sí es evidente su falta al compromiso de verdad estipulado en su sometimiento a la JEP.

Con este panorama, Cifuentes solicitó que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP inicie el proceso contravencional en contra de “el Paisa”, es decir, solicitó que el caso vaya por el camino según el cual el compareciente puede ser condenado a pagar hasta 20 años de prisión, aún manteniendo su sometimiento a esta jurisdicción.

¿Cómo queda la JEP?

Con esta decisión, la JEP queda en el ojo del huracán, por lo menos ante la opinión pública. Conocida la decisión, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre esta jurisdicción especial.

El abogado penalista, Francisco Bernate, aseveró que “los colombianos celebran que le emitieron una orden de captura, sin mirar que se burló a la verdad, a la justicia, a las víctimas, y que se le premia por no estar reincidiendo”.

El proceso contra “el Paisa continúa. El paso que sigue es que el abogado y la Procuraduría estudiarán sus recursos de reposición y apelación, herramientas que llevarán a que la decisión de la JEP se vuelva a evaluar y en esa vía se ratifique o modificar la decisión .