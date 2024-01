A Córdoba la señalaron de “enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público”. La senadora siempre dijo “que todo lo tenían que demostrar”, dando a entender que eso no había ocurrido y que nadie tenía pruebas para demostrar lo contrario.

Por el contrario, Córdoba dijo en los últimos meses, a su círculo de confianza, que estaba “muy dolida con el presidente Nicolás Maduro, porque este, al parecer, no le habría ayudado a evitar la extradición de su hermano a Estados Unidos, quien fue condenado por narcotráfico. “Maduro supo que iban a extraditar a mi hermano y me habría podido avisar y podríamos haber hecho algo para que no se lo llevaran”.