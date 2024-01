“Lección aprendida de no confiarme”: Migue Polo Polo fue víctima de robo en Europa

Polo Polo, que se encontraba en esa ciudad para visitar a unos familiares que no veía hace mucho tiempo, afirmo que en el momento se confió y no imagino que eso le pudiera pasar allá.

“Me confié y al estar en el primer mundo uno cree que aquí todo es perfecto, que no hay delincuencia, todos viven bien y me equivoqué” , comenzó contando el representante.

“Cuando cierra el lugar y nosotros vamos saliendo, se nos acerca una persona negra super alta, parecía de África, y hablaba español, y esta persona se nos acerca como que mis hermanos negros y no sé qué y yo como soy el representante de los negros en Colombia no reaccioné mal, sino que, al contrario, reaccioné igual”, explicó Polo Polo.

Según el relato, este extraño hombre les ofreció guiarlos, pero después unas cuadras más adelante, aparecieron otros dos sujetos que los increparon y en ese momento, de acuerdo con el video, drogaron a su compañero.

“Yo no sé en qué momento se acercaron otras dos personas, también negras y altas, que eran amigos de él. Sin darnos cuenta, no sé qué le echan a mi asesor y lo drogan, le echaron escopolamina, burundanga, o sea, no solo pasa en Colombia, pasa en Europa, en Roma, en Italia”, apuntó el representante Polo.