Así se quedó el Pacto Histórico sin tercer magistrado del CNE, ¿qué tuvieron que ver los ‘Verdes’ de Amaya?

El Pacto Histórico logró dos magistrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no llegó una de sus fichas. Esto habría ocurrido por una división en la Alianza Verde; los congresistas cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se fueron con Cambio Radical. Los ungidos por la plancha —o lista de postulados— que compartieron el Pacto Histórico, En Marcha y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) fueron la exsuperintendente Cielo Rusinque, la exfuncionaria de la Agencia Nacional de Tierras Ana Jimena Bautista y el exembajador en Brasil Guillermo Rivera. Sin embargo, Rivera no logró los votos suficientes y se quedó por fuera. El puesto se lo llevó Gersel Pérez, de Cambio Radical —otra plancha—. Según observó EL COLOMBIANO, estuvo celebrando con congresistas del grupo político del gobernador Carlos Amaya, entre ellos su hermano, el senador John Amaya.

Las tres claves políticas detrás de la votación en el Congreso

Detrás de esta elección hay varios aspectos. Primero, una división dentro de los verdes; segundo, una pelea del Gobierno con Cambio Radical, partido clave para el triunfo del presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones. Para la sesión de este 25 de agosto, que se fue hasta tarde en la noche, hubo tres planchas diferentes que presentaron candidatos: una compuesta por el Centro Democrático, La U, Liberal, Conservador, Mira y Salvación Nacional, otra liderada por el Pacto Histórico y la de Cambio Radical. Anoche se disputaban los nueve cupos del CNE, de los que los partidos cercanos al Gobierno buscaron armar una lista de siete. Sin embargo, con la apuesta del Pacto Histórico con Rivera, quien estuviera de séptimo en el orden de la lista corría el riesgo de quedarse por fuera. Porque el primero necesitaba 28 votos, pero el séptimo 196.

¿Cómo se negociaron los votos para la elección de Gersel Pérez?

El Gobierno le apostó a Salvación Nacional, dejando a Cambio Radical de séptimo en el orden, lo que hizo que estos armaran “rancho aparte” de esa lista y buscaran los votos por su cuenta. De ahí la molestia, a su vez, de Cambio Radical con el Gobierno. Según reportó La Silla Vacía, ese partido arrancaba con 20 votos y necesitaba ocho de otros partidos para elegir a su magistrado: el exrepresentante Gersel Pérez, ficha de la casa Char. Y los logró, en parte, por el apoyo de los aliados del gobernador Amaya, que se alejaron del grupo del senador Ariel Ávila, que se subió al bus del Pacto Histórico. Detrás de ese tema estaría que la Alianza Verde quería poner otro de los candidatos de la plancha del Pacto, lo que generó un choque entre las facciones de Ávila y Amaya, como informó La Silla Vacía. En esas, el candidato lo puso En Marcha (Rivera) y Amaya le apostó al candidato de Cambio Radical. En otras palabras, hubo divisiones por distintos frentes, pero el Gobierno se la jugó y terminó dejando a la oposición sin uno de los espacios. La apuesta salió bien, no como con la elección del presidente del Senado, donde el Gobierno le apostó al senador de La U, Alfredo Deluque, pero fue derrotado por Honorio Henríquez, del Centro Democrático. Le puede interesar: Lo que está en juego para el Gobierno con el nuevo CNE

El control del CNE: una ficha estratégica para los próximos cuatro años

Tener una mayoría en la corporación puede ser estratégico de cara a las decisiones electorales y políticas que se tomarán durante los próximos cuatro años. Desde el nuevo partido con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, Defensores de la Patria, buscarían una unión con Salvación Nacional, como lo planteó Enrique Gómez, senador y líder de esa colectividad en entrevista con este periódico. Y el veredicto final al respecto lo dará el CNE. Lea también: Cuatro ministros de Abelardo de la Espriella están citados a control político en el Congreso, ¿por qué?

Así quedó conformado el Consejo Nacional Electoral con los 9 magistrados

Recapitulando, los nueve magistrados serán la exsuperintendente Cielo Rusinque y la exfuncionaria de la ANT Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico —esta última cercana al exdirector de la entidad, Felipe Harman—; Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático, cofundadora de esa colectividad, exdirectora del partido y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, Silvio Carrasquilla (liberal), exrepresentante; Juan Carlos Wills, también exrepresentante, del Partido Conservador; el exparlamentario Juan Felipe Lemos, de La U; y Plinio Alarcón (Mira), José Antonio Parra (Salvación Nacional) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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