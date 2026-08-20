Cuatro ministros de Abelardo de la Espriella están citados a control político en el Congreso, ¿por qué?

El Congreso de la República cumplió un mes desde su instalación y, además de avanzar en la elección de cargos clave, comenzó a ejercer una de sus principales funciones: el control político.
En los últimos días, varias comisiones han citado a ministros y directores de entidades para que expliquen cómo recibieron sus respectivas carteras y cuáles son las condiciones que enfrenta la nueva administración.
Uno de los primeros llamados es para el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La Comisión Tercera del Senado aprobó una proposición del senador del Centro Democrático Christian Garcés para realizar un debate en el que también deberá participar el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, junto con otros funcionarios.