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Escrutinios avanzan y CNE comienza a oficializar curules del nuevo Congreso; estos son los representantes confirmados

El organismo avanza en la oficialización de los resultados del Parlamento tras los escrutinios, aunque persisten demoras por la curul del exterior y reclamaciones.

  • En el proceso ya se evidencian cambios frente al preconteo, con ajustes en la distribución de curules entre los partidos. FOTO: COLPRENSA-REFERENCIA
    En el proceso ya se evidencian cambios frente al preconteo, con ajustes en la distribución de curules entre los partidos. FOTO: COLPRENSA-REFERENCIA
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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Si bien hace más de una semana, el pasado 8 de marzo, se cumplieron las elecciones del Congreso y se conoció en todo el país el llamado preconteo, solo hasta ahora, de manera oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) formaliza la elección de los senadores y los representantes a la Cámara durante los escrutinios que son liderados por jueces de la República.

De acuerdo con el CNE, el proceso de los escrutinios avanza con normalidad; no obstante, actualmente la mayor demora está en definir la curul de los colombianos en el exterior. Lo anterior, teniendo en cuenta que se debe esperar que lleguen los documentos electorales de los 114 países en donde hubo elecciones.

Lea también: Siete partidos políticos aún no tienen candidato presidencial, ¿se “cotizará” su apoyo?

Ese material electoral llega en la correspondencia conocida como valija diplomática, es decir que se manda por la embajada de Colombia en cada país y llega al CNE. De la misma forma los escrutinios se han retrasado porque para la conformación de las cámara departamentales hay reclamaciones que deben atender las comisiones escrutadoras en Bogotá.

Por ahora el mapa político ya empezó a confirmarse y se concreta cómo quedará para el nuevo Congreso. Con las curules ya declaradas en 19 departamentos de los 33 (incluyendo a Bogotá) y 10 de las 16 curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz conocidas como las Citrep, el Pacto Histórico tiene 12 curules; los partidos Conservador, Liberal y el Centro Democrático 11 cada uno; el Partido de la U siete; Cambio Radical con cuatro curules; tres curules de la Alianza Verde; ASI y la Fuerza con dos, y Mais y Putumayo también es Colombia con una.

Frente al preconteo del 8 de marzo, el uribismo ha ganado dos curules; Cambio Radical y Pacto Histórico una más; en cambio los partidos Alianza Verde, Liberal y Conservador han perdido curules durante el proceso del escrutinio y pese a las reclamaciones, el CNE ha ratificado la elección.

El presidente del organismo, magistrado Cristian Quiroz, destacó que Cauca, Huila y Risaralda ya terminaron los escrutinios, pero están a la espera de resolver todas las reclamaciones para declarar oficialmente la elección de cada uno.

Estos son los representantes declarados

Amazonas

Partido Liberal

Karina Bocanegra

Mais

Orlando Rayo Acosta

Arauca

Partido Liberal

Germán Rogelio Rozo

Centro Democrático

Manuel Alexander Pérez

Bolívar

Partido Liberal

Yolanda Wong

Partido Conservador

María Camila Salas

Juliana Aray Franco

Guillermo Andrés Montes

Centro Democrático

José Ricardo Ardila

Pacto Histórico

Amaury Julio Pérez

Boyacá

Partido Liberal

Héctor David Chaparro

Alianza Verde

Yamit Noe Hurtado

Jaime Raúl Salamanca

Centro Democrático

Eduar Alexis Triana

Pacto Histórico

José Luis Bohórquez

Partido Conservador

Ingrid Sogamoso

Caldas

Partido Liberal

José Octavio León

Partido Conservador

Juan Manuel Londoño Jaramillo

ASI

Manuel Orlando Correa Bedoya

Centro Democrático

Mateo Hidalgo Montoya

Pacto Histórico

Santiago Osorio Marín

Caquetá

Cambio Radical

Leonardo Ramón Ramírez

Nuevo Liberalismo

Juan Pablo Duque González

Casanare

Centro Democrático

Arledy Álvaro Patiño

Alianza Verde

Diego Fernando García Alfonso

Cesar

Partido Liberal

Mello Castro González

Partido Conservador

Alfredo Ape Cuello

Partido de la U

Carlos Gumercindo de la Peña Durán

Pacto Histórico

Alexandra Pineda Ortiz

Guainía

Cambio Radical

Carlos Cuenca Chaux

Partido de la U

John Alexander Molina

Magdalena

Partido Liberal

Kelyn Johana González

Partido Conservador

Franklin Lozano de la Ossa

Centro Democrático

Chadán Francisco Rosado

La Fuerza

Elizabeth Sabina Molina

Pacto Histórico

José Felipe Hernández

Meta

Partido de la U

Milton Virgilio Carreño

Centro Democrático

Darwin Castellanos

Pacto Histórico

María del Carmen Mayusa

Putumayo

Pacto Histórico

Miguel Ángel Rubio Bravo

Putumayo también es Colombia

Diego Fernando Zambrano

Quindío

Cambio Radical

Jhon Edgar Pérez Rojas

Centro Democrático

Jesús Armando Rodríguez

Pacto Histórico

Miguel Ángel Grisales

San Andrés y Providencia

Partido Liberal

Elizabeth Jay-Pang

Cambio Radical

Jorge Méndez

Santander

Partido Liberal

Mario José Carvajal

Partido Conservador 1

Guillermo León Blanco

Partido de la U

Diego Fran Ariza

Centro Democrático

Nathaniel Eduardo Pineda

Miguel Ángel Pinto Rueda

Pacto Histórico

Camilo Alfonso Torres

Yolanda Silva

Sucre

Partido Liberal

Pedro Antonio Paternina

Partido de la U

Milene Jarava

La Fuerza

Alejandro de la Ossa

Tolima

Partido Conservador

Guillermo Ignacio Alvira

Delcy Esperanza Isaza

José Alejandro Martínez

Centro Democrático

Carlos Edward Osorio

Pacto Histórico

Marco Emilio Hincapié

Renso Alexander García

Vaupés

ASI

Óscar Fabián Torres

Partido de la U

Camilo Esteban Ávila

Vichada

Partido Liberal

Luis Carlos Álvarez Morales

Partido de la U

Juan David Londoño

CITREP

Citrep 2

Karen Manrique

Citrep 3

Javier Eduardo López

Citrep 4

Tatiana Judith Gaona

Citrep 5

Nixon Perdomo Juragaro

Citrep 8

Luis Ramiro Ricardo

Citrep 9

Edison Rodríguez Canchimbo

Citrep 12

Jorge Rodrigo Tovar

Citrep 13

Juan Carlos Vargas Soler

Citrep 14

Laura Vanessa Díaz

Citrep 16

Karen Juliana López

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