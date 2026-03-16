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Siete partidos políticos aún no tienen candidato presidencial, ¿se “cotizará” su apoyo?

Las elecciones presidenciales siguen acercándose y el voto indeciso es el que más está en juego. Sin embargo, varios partidos tradicionales siguen sin darle su apoyo a algún candidato.

  • El voto indeciso sigue en disputa. FOTO: PRESIDENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS
    El voto indeciso sigue en disputa. FOTO: PRESIDENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS
El Colombiano
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hace 3 horas
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El viernes se cumplió el plazo para que los candidatos a la Presidencia se inscribieran en la Registraduría junto a sus fórmulas vicepresidenciales. Al inicio eran 91 precandidatos, pero en el tarjetón de mayo los ciudadanos colombianos solo verán 14 opciones. En medio de aquel panorama político siguen habiendo partidos que no han manifestado su apoyo o aval a ningún opcionado.

Es importante primero mencionar que, de todos aspirantes, el 50 % eligió como coequipera a una mujer: Iván Cepeda (Aída Quilcué), Sergio Fajardo (Edna Bonilla), Roy Barreras (Martha Lucía Zamora), Miguel Uribe Londoño (Luis Fernanda Villegas), Luis Gilberto Murillo (Luz María Zapata) y Clara López (María Consuelo del Río) hacen parte de ese grupo.

Mientras que Sondra Macollins (Leonardo Karam Helo), Claudia López (Leonardo Huerta) y Paloma Valencia (Juan Daniel Oviedo) eligieron fórmulas masculinas. En el tarjetón también estarán Mauricio Lizcano (con Luis Carlos Reyes), Santiago Botero (con Carlos Fernando Cuevas) y Abelardo de La Espriella (que irá junto a José Manuel Restrepo).

En cuanto a los partidos que aún no han dado ningún apoyo resalta, por ejemplo, el Partido Verde. Pese a que en los últimos periodos presidenciales tuvo bastante protagonismo, esta vez perdió varias curules en el Senado, y no tiene ningún candidato en Presidencia.

Sin embargo, está Claudia López como opción. La candidata hizo parte del Verde en el pasado y dentro del partido sigue su pareja sentimental Angélica Lozano. Aunque no logró repetir su curul, Lozano sigue siendo una voz fuerte dentro de la colectividad.

En el caso del Partido Conservador, tuvieron varios precandidatos sobre la mesa cuando las opciones aún eran 91: estaban Efraín Cepeda, Felipe Córdoba y Juana Carolina Londoño. Al final, todos desistieron de su aspiración presidencial y el partido no presentó a nadie. Sin embargo, la colectividad se ha acercado a círculos de candidatos de derecha como Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella.

En ese mismo limbo se encuentra el partido Cambio Radical que, aunque ha sido cercano del Centro Democrático en los últimos años, tiene figuras como Carlos Fernando Motoa quien ha apoyado abiertamente a De La Espriella.

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Por otro lado, Juan Fernando Cristo, de En Marcha, se retiró de la contienda presidencial y prometió apoyar a algún candidato. Aún no han hecho un anuncio oficial, sin embargo, fuentes cercanas le dijeron a EL COLOMBIANO que Cristo apoyará a Cepeda.

Y es que, el político habría buscado al equipo de campaña del mismo y, según fuentes, se habría reunido con María José Pizarro. El anuncio sigue a la espera de ser oficializado.

El Partido Liberal es un caso complicado. No solo no tienen candidato, sino que durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la bancada se dividió en dos: una que hizo fuerte oposición y otra que apoyó varias iniciativas del Gobierno. Como bancada y colectividad no han definido su apoyo general, pero el congresista Mauricio Gómez Amín ya se unió a De la Espriella.

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El Partido Mira tampoco se ha pronunciado a favor de algún candidato, sin embargo, el apoyo de aquel partido suele aportar bastante a las candidaturas, pues tiene el respaldo de diversos sectores sociales, sobre todo relacionado con creyentes cristianos.

Por último se encuentra el Partido de La U. A aquella colectividad le pasó lo mismo que a la Liberal: en el último periodo presidencial, la bancada de dividió, quedando una parte en oposición y otra parte en Gobierno. Tampoco tiene un candidato propio. En este caso, también queda esperar su pronunciamiento grupal frente a las elecciones de mayo.

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