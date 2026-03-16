Siete partidos políticos aún no tienen candidato presidencial, ¿se “cotizará” su apoyo?

El viernes se cumplió el plazo para que los candidatos a la Presidencia se inscribieran en la Registraduría junto a sus fórmulas vicepresidenciales. Al inicio eran 91 precandidatos, pero en el tarjetón de mayo los ciudadanos colombianos solo verán 14 opciones. En medio de aquel panorama político siguen habiendo partidos que no han manifestado su apoyo o aval a ningún opcionado.
Es importante primero mencionar que, de todos aspirantes, el 50 % eligió como coequipera a una mujer: Iván Cepeda (Aída Quilcué), Sergio Fajardo (Edna Bonilla), Roy Barreras (Martha Lucía Zamora), Miguel Uribe Londoño (Luis Fernanda Villegas), Luis Gilberto Murillo (Luz María Zapata) y Clara López (María Consuelo del Río) hacen parte de ese grupo.
Mientras que Sondra Macollins (Leonardo Karam Helo), Claudia López (Leonardo Huerta) y Paloma Valencia (Juan Daniel Oviedo) eligieron fórmulas masculinas. En el tarjetón también estarán Mauricio Lizcano (con Luis Carlos Reyes), Santiago Botero (con Carlos Fernando Cuevas) y Abelardo de La Espriella (que irá junto a José Manuel Restrepo).