Las instituciones de Colombia salieron, al unísono, a desmentir la hipótesis del candidato Gustavo Petro de una supuesta cancelación de las elecciones del próximo 29 de mayo. Un escenario descabellado, si se tiene en cuenta que la Procuraduría ya aclaró que no es posible mover la fecha de los comicios, porque está explícita en la Constitución.

El voto de confianza por un Estado en marcha para garantizar la participación en las urnas llegó con declaraciones de la Presidencia, la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio del Interior e, incluso, de los otros candidatos, quienes aseguraron que las condiciones están dadas para las presidenciales del próximo domingo.

“A nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones”, enfatizó el presidente Iván Duque.

Y en palabras del ministro del Interior, Daniel Palacios, las “afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas”. Además, les solicitó a los aspirantes no generar desinformación, porque “unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de no promover información falsa”.

El reciente manto de duda sobre los comicios comenzó cuando Petro –del Pacto Histórico– afirmó, sin presentar pruebas, que supuestamente se cancelarían los comicios.

“El martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones y a los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, dijo el aspirante de izquierda, convocando a Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y al mismo Pacto Histórico a sostener una reunión, este lunes, para responder.

Hernández le dijo a Petro que “el fuego no se apaga con gasolina. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”. Fajardo, por su parte, hizo caso omiso. Y si bien Petro no convocó a Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia –su principal contendor–, este sí le respondió acusándolo de “poner en duda la democracia”.

La declaración Petro suscitó una serie de adjetivaciones en diferentes sectores. Desde “irresponsable” –en palabras de Hernández– hasta “pataleta” –como lo llamó el expresidente Andrés Pastrana–, y “embuste” –como lo tachó Álvaro Uribe–. En bloque, los partidos mayoritarios descartaron esa hipótesis.