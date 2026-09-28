ELN obligó a policías secuestrados a revelar fuentes e investigaciones en videos

Los tres policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) que fueron secuestrados por el grupo terrorista ELN en Norte de Santander, están siendo obligados a revelar la estrategia investigativa de la Fuerza Pública en esa región.

En los videos que la misma organización criminal ha distribuido en redes sociales, las víctimas aparecen frente a un tablero explicando un organigrama que muestra a sus superiores y a los informantes que la Dijín administra en la zona, lo que pone en peligro tanto a los funcionarios como a los civiles mencionados.

Además, la grabación es acompañada de fotografías e imágenes de archivo de noticieros, añadidas por edición de video, en las que se muestran los rostros de los uniformados del CITER 5 (Comisión Investigativa contra el Terrorismo de la Región N°5 de Policía), sus fuentes humanas y operaciones antisubversivas.

Por el contenido de las exposiciones, es claro que los secuestradores les pidieron a los cautivos que hicieran énfasis en una presunta sociedad secreta entre la Policía y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) para combatir al ELN en Norte de Santander.

Según lo expuesto por las víctimas, el principal enlace de las autoridades con el frente 33 sería Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), jefe político del grupo y antiguo negociador en la mesa de “paz total” con el gobierno de Gustavo Petro.

Este personaje al parecer suministraba las fuentes a los policías, las cuales suministraban información estratégica sobre la ubicación de los elenos.

Una de esas personas sería su pareja sentimental, Anyi Jácome, cuya función, presuntamente, consistía en seducir a los guerrilleros por redes sociales, para citarlos en lugares donde luego serían capturados por la Dijín.

Toda esta estrategia quedó expuesta en los videos revelados por el ELN, sin que hasta el momento se haya presentado una respuesta por parte de la Policía Nacional.