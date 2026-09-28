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ELN obligó a policías secuestrados a revelar fuentes e investigaciones en videos

Las víctimas estuvieron más de un mes en poder de los terroristas, que se los llevaron en Norte de Santander.

  • Este es uno de los videos que el ELN distribuyó por redes sociales, obligando a los secuestrados a exponer actos investigativos. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Este es uno de los videos que el ELN distribuyó por redes sociales, obligando a los secuestrados a exponer actos investigativos. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Los tres policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) que fueron secuestrados por el grupo terrorista ELN en Norte de Santander, están siendo obligados a revelar la estrategia investigativa de la Fuerza Pública en esa región.

En los videos que la misma organización criminal ha distribuido en redes sociales, las víctimas aparecen frente a un tablero explicando un organigrama que muestra a sus superiores y a los informantes que la Dijín administra en la zona, lo que pone en peligro tanto a los funcionarios como a los civiles mencionados.

Además, la grabación es acompañada de fotografías e imágenes de archivo de noticieros, añadidas por edición de video, en las que se muestran los rostros de los uniformados del CITER 5 (Comisión Investigativa contra el Terrorismo de la Región N°5 de Policía), sus fuentes humanas y operaciones antisubversivas.

Por el contenido de las exposiciones, es claro que los secuestradores les pidieron a los cautivos que hicieran énfasis en una presunta sociedad secreta entre la Policía y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) para combatir al ELN en Norte de Santander.

Según lo expuesto por las víctimas, el principal enlace de las autoridades con el frente 33 sería Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), jefe político del grupo y antiguo negociador en la mesa de “paz total” con el gobierno de Gustavo Petro.

Este personaje al parecer suministraba las fuentes a los policías, las cuales suministraban información estratégica sobre la ubicación de los elenos.

Una de esas personas sería su pareja sentimental, Anyi Jácome, cuya función, presuntamente, consistía en seducir a los guerrilleros por redes sociales, para citarlos en lugares donde luego serían capturados por la Dijín.

Toda esta estrategia quedó expuesta en los videos revelados por el ELN, sin que hasta el momento se haya presentado una respuesta por parte de la Policía Nacional.

Así fue el secuestro de los policías de la Dijín

El secuestro ocurrió en la tarde del lunes festivo 17 de agosto, cuando los policías se movilizaban en un automóvil Chevrolet Spark por la vía que comunica al municipio de Ocaña con Cúcuta.

El Ministerio de Defensa reportó que el crimen fue perpetrado por integrantes del frente Camilo Torres del ELN, y señaló directamente a un terrorista apodado “Firulais” y a su jefe “Zorrito”.

Los funcionarios iban vestidos de civil y en el carro movilizaban a Anyi Jácome, cuando fueron interceptados por hombres armados en dos camionetas.

Los secuestrados fueron el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Édinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado. Los tres son integrantes del Grupo Antiterrorista (Grate) de la Dijín, y estaban desplegados en Norte de Santander para investigar a los grupos criminales de esa región fronteriza con Venezuela.

Junto a ellos, los delincuentes también se llevaron a la pareja de “Andrey Avendaño”.

Antes de su partida, los secuestradores pintaron grafitis en el Spark, alusivos a la guerrilla de las Farc, para confundir a las autoridades.

“A quienes los mantienen secuestrados les decimos: la vida e integridad de nuestros policías es responsabilidad de sus captores. El Estado no se intimida ni retrocede ante el secuestro. Quienes ordenaron y ejecutaron este crimen responderán ante la justicia”, recalcó el Ministerio de Defensa en X, en aquel momento.

Actualmente, hay por lo menos 15 miembros de la Fuerza Pública secuestrados por diferentes grupos terroristas, incluyendo a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a quienes el ELN les aplicó un “juicio revolucionario” y “los condenó” a permanecer en cautiverio.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Pintaron grafitis de FARC, pero eran del ELN: primeras hipótesis de secuestro de 3 policías en Norte de Santander.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué información sobre la Dijín están revelando los policías secuestrados por el ELN?
Los tres policías están siendo obligados a explicar la estructura investigativa de la Dijín en Norte de Santander, incluyendo nombres de superiores, fuentes humanas y operaciones contra grupos armados. En los videos también aparecen imágenes de funcionarios y civiles vinculados a esas labores.
¿Quiénes son los policías de la Dijín secuestrados por el ELN en Norte de Santander?
Los secuestrados son el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Édinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado. Los tres pertenecen al Grupo Antiterrorista (Grate) de la Dijín y estaban desplegados en Norte de Santander.
¿Quién es Andrey Avendaño y qué papel le atribuyen los policías secuestrados?
Carlos Eduardo García Téllez, conocido como “Andrey Avendaño”, es señalado en los videos como supuesto enlace entre autoridades y el frente 33. Según lo expuesto por los cautivos, habría suministrado fuentes humanas que entregaban información sobre la ubicación de integrantes del ELN.
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