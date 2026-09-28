Medellín recibe el 22% de los extranjeros que vienen por tratamientos médicos en Colombia

Colombia avanza como destino potencial para el turismo de salud y bienestar, impulsada por la llegada creciente de viajeros internacionales que buscan tratamientos médicos. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país 21.034 extranjeros no residentes por este motivo, un aumento de 17,6% frente al mismo periodo de 2025. La tendencia ya se había evidenciado durante el año anterior. En 2025 llegaron 26.786 extranjeros no residentes por tratamientos médicos, lo que representó un crecimiento de 18,4% frente a 2024, de acuerdo con Migración Colombia. La oferta colombiana incluye servicios especializados en áreas como oncología, cardiología, fertilidad, cirugía bariátrica, oftalmología, odontología, cirugía plástica y reconstructiva y exámenes médicos integrales. A esto se suman servicios de mediana y alta complejidad, infraestructura hospitalaria especializada y una oferta competitiva en calidad y costos. Le puede gustar: Colombia recibió US$5.619 millones por turismo en seis meses, pero hoteles acumulan caída de 6,8% en ingresos La combinación de estos servicios con talento humano, conectividad aérea, infraestructura turística, biodiversidad y experiencias relacionadas con el descanso y la naturaleza abre una oportunidad para que el país avance como un hub regional de turismo de salud y bienestar.

Medellín reciben el 22,5% de esos pacientes

Las principales ciudades del país concentran buena parte de los extranjeros que llegan por motivos médicos. Entre enero y agosto de 2026, Bogotá recibió 7.320 viajeros, equivalentes al 34,8% del total; Cali registró 5.889, con una participación de 28%; y Medellín recibió 4.737, correspondiente al 22,5%. También aparecen Barranquilla, con 867 viajeros, y Cartagena, con 590. En conjunto, estas cinco ciudades concentraron el 92,2% de los visitantes internacionales que ingresaron a Colombia por tratamientos médicos durante los primeros ocho meses del año.

Medellín recibió 24.384 pacientes internacionales en 2025 y generó $75.543 millones en facturación por servicios de salud.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, señaló que el país tiene condiciones para desarrollar una oferta integral de turismo de salud y bienestar, que no se limite al procedimiento médico. “Colombia tiene condiciones para avanzar hacia una oferta cada vez más integral de turismo de salud y bienestar. No se trata únicamente de recibir a un viajero para un procedimiento o tratamiento, sino de contar con toda una cadena capaz de acompañarlo antes, durante y después de su estadía, articulando alojamiento, transporte, gastronomía, naturaleza y experiencias que aporten a su recuperación y bienestar. Ahí las Agencias de Viajes tienen un papel fundamental como articuladoras de esa experiencia”, afirmó.

¿Cuánto dinero mueve el turismo de salud?

El turismo de salud también representa una fuente de ingresos para distintos sectores de la economía. Según la Encuesta de Visitantes Internacionales del Dane, los viajeros que llegan al país por motivos médicos realizan un gasto promedio superior a US$3.200 por viaje. Ese gasto incluye servicios como alojamiento, transporte, alimentación y actividades complementarias. Además, algunos pacientes viajan acompañados, lo que amplía el impacto económico sobre las ciudades y otros destinos que reciben a estos visitantes. Entérese: ¿Qué pasará con Drogas La Rebaja? Detalles de su situación financiera tras intervención del Gobierno Petro En este proceso, las agencias de viajes cumplen un papel en la organización integral de los desplazamientos, al facilitar alojamiento, transporte, actividades complementarias y experiencias turísticas adaptadas a las necesidades de los pacientes internacionales. Cortés Calle sostuvo que uno de los desafíos es fortalecer la coordinación entre los diferentes actores vinculados con esta actividad. “El reto es seguir articulando al sector salud, al turismo, a los destinos y a los empresarios para construir una oferta cada vez más confiable, organizada y visible internacionalmente. Colombia tiene la posibilidad de diferenciarse ofreciendo algo que pocos destinos pueden reunir en un mismo viaje: servicios especializados, conectividad, naturaleza, cultura y experiencias que contribuyan al bienestar integral del visitante”, concluyó la dirigente gremial.

Medellín recibió 24.384 pacientes internacionales en 2025

En cifras generales, Medellín recibió 24.384 pacientes internacionales durante 2025, un aumento de 4,5% frente a los 23.323 registrados en 2024. El flujo representó un promedio cercano a 2.000 pacientes mensuales y generó una facturación de $75.543 millones por servicios de salud, frente a los $64.463 millones del año anterior. Desde 2010, esta facturación presenta un crecimiento compuesto anual de 14%. Las ayudas diagnósticas fueron los servicios más solicitados, con 45% de las atenciones. Después se ubicaron las consultas médicas, con 17%, y oftalmología, con 13%. También se prestaron servicios de laboratorio clínico, chequeo ejecutivo y ginecobstetricia.

El efecto económico trascendió los servicios directamente relacionados con la atención médica. La derrama económica en sectores como hospedaje, alimentación, transporte y comercio llegó a $85.344 millones en 2025, frente a $45.479 millones en 2024, un aumento cercano al 87%.

29% de los pacientes son gringos

La llegada de pacientes internacionales a Medellín se mantuvo relativamente estable durante el año y no dependió de temporadas específicas. Julio, agosto y octubre concentraron la mayor cantidad de atenciones, mientras enero registró la menor participación. Por edad, cerca del 64% de los pacientes tenía más de 30 años. En cuanto al género, 46% fueron hombres, 39% mujeres y en 15% de los casos no se registró el género. América concentró el 79% de los pacientes internacionales atendidos en Medellín. Norteamérica representó 29%, el Caribe 27% y Suramérica 23%. Europa aportó 11%, Centroamérica 7%, Asia 2% y Oceanía 1%. Estos datos hacen parte del Informe Atención Pacientes Internacionales 2025, elaborado por el Cluster Medellín Health City de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con información suministrada por las clínicas y hospitales que integran la Mesa de Atención a Pacientes Internacionales. Consulte: Alerta en Medellín por sobreocupación en servicios de urgencias: ya promedia el 160 % Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y repuestas