Medellín recibe el 22% de los extranjeros que vienen por tratamientos médicos en Colombia

Colombia avanza como destino potencial para el turismo de salud y bienestar, impulsada por la llegada creciente de viajeros internacionales que buscan tratamientos médicos. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país 21.034 extranjeros no residentes por este motivo, un aumento de 17,6% frente al mismo periodo de 2025.
La tendencia ya se había evidenciado durante el año anterior. En 2025 llegaron 26.786 extranjeros no residentes por tratamientos médicos, lo que representó un crecimiento de 18,4% frente a 2024, de acuerdo con Migración Colombia.
La oferta colombiana incluye servicios especializados en áreas como oncología, cardiología, fertilidad, cirugía bariátrica, oftalmología, odontología, cirugía plástica y reconstructiva y exámenes médicos integrales. A esto se suman servicios de mediana y alta complejidad, infraestructura hospitalaria especializada y una oferta competitiva en calidad y costos.
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La combinación de estos servicios con talento humano, conectividad aérea, infraestructura turística, biodiversidad y experiencias relacionadas con el descanso y la naturaleza abre una oportunidad para que el país avance como un hub regional de turismo de salud y bienestar.