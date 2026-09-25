Con talonarios y expedición de paz y salvo: así es como el ELN registraba extorsiones en el Catatumbo

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú (Norte de Santander), las autoridades decomisaron talonarios de paz y salvo que el ELN armaba para cobrar extorsiones y articular una red de peajes ilegales en los corredores viales de la región.
Además, las autoridades capturaron a cinco presuntos miembros del frente Juan Fernando Porras, entre los que figura alias El Indio, señalado como líder financiero y hombre de confianza de alias Silvana Guerrero.
De acuerdo con el Ejército, los insurgentes operaban un sistema sistemático de extorsión enfocado en transportadores, comerciantes y conductores de maquinaria pesada que transitaban por el eje vial entre Sardinata, Campo Dos, Petrolea y Tibú.