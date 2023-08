El asesinato de Vergara

Mientras departía en un establecimiento de San Vicente de Chucurí, Joaquín Vergara, de 58 años, fue asesinado por sicarios hacia las 10:36 a.m. Las cámaras del lugar registraron la muerte mientras desayunaba con familiares en Casa Betania.

Vergara recibió varios disparos por las espalda y fue trasladado en una patrulla hasta el hospital más cercano, pero falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades ya lo habían referenciado como un exguerrillero y el ELN en su comunicado explicó que “en 1994, fue capturado por las autoridades gubernamentales mientras realizaba actividades delictivas y fue reclutado por el DAS y la Fiscalía como informante contra las estructuras del ELN y del movimiento social de Santander”.

Sin embargo, al momento del asesinato, Vergara estaría en calidad de civil, por lo que el asesinato podría ser considerado como una clara violación a las reglas estipuladas en el acuerdo del cese al fuego.

Así mismo, en la segunda etapa de negociación la premisa fue una sola: ni el ELN ni las Fuerzas Armadas del país atacan. A partir del 6 de julio quedó prohibido para ambas tropas dispararle a los adversarios que han combatido durante las últimas tres décadas. Además, no hay espacio a emboscadas, planes pistola ni operaciones militares con el objetivo de debilitar la guerrilla o las Fuerzas Militares del Estado. “Básicamente la orden es no atacar. No generarle daño al otro para afianzar la confianza y permitir que la mesa siga avanzando”, explicó el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado y partícipe de la Mesa de Negociación.

Si cualquiera de los dos inflige ese primer paso, será una clara violación al cese bilateral que irá directo al Mecanismo de Verificación: una mesa técnica y humanitaria compuesta por la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica.