“No tengo ninguna razón para actuar con base a retaliaciones”: presidente de la Comisión de Acusación

Ricardo Ferro Lozano pasó hace menos de un mes de ser un representante a la Cámara (por el Tolima) del uribismo, a ser el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara que procedió a abrir una investigación previa contra algunos magistrados de la Justicia Especial de Paz, JEP.

Esa decisión -además que ser la primera que tomó en esa dignidad que asumió a final de marzo- se dio en medio de la controversia política que se ha dado en torno a la JEP y en especial en el propósito del Centro Democrático y de su jefe, el expresidente Alvaro Uribe, de frenar la sanción de la ley estatutaria de la JEP, por varias consideraciones, entre ellas un mico que estaría favoreciendo a narcotraficantes que habrían hecho pasar por exguerrilleros en el marco del proceso de paz con las Farc.

Ferro, en su defensa, dice que no hay intenciones políticas de por medio en la investigación previa que ordenó contra la presidente de la JEP, Patricia Linares y contra el también togado Alejandro Ramelli. A los dos magistrados se les denunció por un presunto delito de tráfico de influencias.

En la semana que termina a Ferro la comisión le ratificó su condición de ser el representante investigador, por lo que podrá seguir con el estudio del caso. Para no volverse a ver recusado, sostiene que pronto se conocerá si hay méritos para abrir la investigación formal o precluir la previa.

Habla además del llamado proceso del ‘Cartel de la toga’, en donde la comisión deberá decidir su hay mérito para que sea formalmente investigado.

Los procesos

¿Arrancó tarde su trabajo la Comisión de Acusaciones éste año?

“El anterior presidente de la Comisión, Luis Emilio Tovar, fue apartado de la curul y comenzando éste periodo la plenaria de la Cámara decidió reemplazarlo con mi nombre. Yo asumí la presidencia unos días después y empezamos a ponernos al día. Procedí al reparto de unos procesos entre los 16 representantes de la Comisión, y ya se evacuaron cinco procesos más”.

¿En qué va el proceso del llamado ‘Cartel de la toga’?

“Con lo que tiene que ver con ese proceso, esta semana en la sesión se discutió la recusación que se presentó contra el representante investigador por parte del exmagistrado Leonidas Bustos, decidió que no había lugar a la misma y por eso se le devuelve el represente Edward Rodríguez para que él pueda impulsar en los próximos días y avanzar lo antes posible en este proceso”.

¿Qué sigue entonces con el caso Bustos?

“En este momento el proceso por cuenta de la recusación lo tiene el representante investigador Rodríguez y será él quien decida cómo retoma la investigación y en la comisión estaremos prestos a ver cuáles decisiones se deban tomar por el pleno de la comisión”.

¿En otras palabras, será este caso una prioridad de la Comisión de Acusaciones?

“Todos los procesos son importantes, lo que pasa es que en la medida que van avanzado como es este caso del magistrado Bustos, el representante investigador tiene más elementos para avanzar. Es importante aclarar que la labor que realiza cada uno de los representantes investigadores, en la medida que trata de autos interlocutorios debe ir al pleno de la comisión en donde se decide sobre los mismos”.

¿Pero sí realmente está avanzando la comisión?

“Yo quiero dar un parte de tranquilidad de que se viene trabajando en cada uno de los procesos, y que los representantes investigadores esperan mostrar los resultados al país”.

¿Pero esto no es volver al calificativo de siempre, la ‘comisión de absoluciones’?

“No me parece que estamos quietos, estamos sesionando, estamos discutiendo los temas y es fundamental que la opinión pública sepa que las decisiones se toman en derecho y aquí no hay decisiones políticas. Nosotros, en la función que ejercemos, debemos tomar decisiones que a algunos no les gusta, a otros sí, pero lo fundamental es actuar en derecho. Siempre debemos actuar con el principio de inocencia y así lo hacemos. Nos debemos ceñir a las pruebas y a la verdad procesal”.

Ya pasó casi un mes de la apertura de investigación previa a los magistrados de la JEP, ¿considera que sí era necesario pese a la gran polémica que hay en el tema?

“Más que contestarle sobre el tema del proceso como tal, porque me volverían a recusar, lo importante aquí es que la Comisión de Acusación es que sus miembros tenemos la obligación que cuando llegan denuncias debemos tramitarlas. Hay dos procedimientos que se pueden tomar la investigación formal o una investigación previa”.

¿Pero hoy cómo va esa investigación previa entonces?

“Yo fui recusado por parte de dos senadores que consideraban que había lugar a esa recusación, pero en la sesión de la comisión el pleno rechazó la misma, por lo cual se me devolvió el proceso. Ninguno de los dos era sujeto procesal, que es una de los requerimientos para interponer las recusaciones, y sólo lo pueden hacer la Fiscalía, la Procuraduría, el sindicado, el defensor, la parte civil, el tercero”.

¿Pero no se descarta que lo vuelvan a recusar?

“En todo caso para que proceda una recusación, deberá cumplirse lo que señala la ley 600, es decir no se puede recusar porque sí”.

¿Qué tiempos tiene para adelantar la investigación previa?

“Yo estoy dispuesto a que tanto en este proceso, como en los otros que tengo a mi cargo, tengo la disponibilidad avanzar lo antes posible. Mi compromiso, mi responsabilidad, es poder impulsar esos más de 40 procesos”.

¿Se politizó esta investigación previa?

“Yo no entiendo algunos pronunciamientos que han hecho varias personas, senadores, un columnista que fue exdirector del DAS y quien habló de prevaricato porque se abrió la investigación previa, cuando ahí no lugar a ningún prevaricato. Hay muchos pronunciamientos que más parecen el reclamo de unos políticos y no comentarios de abogado serio o que se esté analizando bien el tema.

Doy un parte de tranquilidad que tanto en este como en los demás procesos, van a tener en Ricardo Ferro, una persona que actuará en derecho. Lo que quiere es que mi paso por la presidencia de la Comisión ayude a contribuir a todos estos procesos. Yo asumí cerca de 40 proceso que traía el exrepresentante Tovar y recibo uno nuevo contra los magistrados de la JEP. Con este lo que hago es abrir la investigación previa para poder indagar y practicar las diligencias para determinar su hay investigación o se cierra”.

¿Le han pedido que ponga un representante investigador más en este proceso, lo hará?

“No hay lugar a más de un representante investigador, Ricardo Ferro es el representante investigador. Lo que menos queremos es politizar la justicia, y politizarla con la Comisión de Acusación. Acá tenemos unas funciones judiciales y así debemos actuar en nuestro rol de investigadores”.

Le cierro reiterando la pregunta. ¿Su decisión en el caso de la JEP será jurídica y no con fines políticos como una retaliación política del uribismo al cual usted pertenece?

“No tengo ninguna razón para actuar con base a retaliaciones. Acá no hay ningún tema personal o de interés. Mis actuaciones serán en derecho”.