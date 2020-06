80 % de los venezolanos retornados volverían al país

Poco más de 74 mil retornos de ciudadanos venezolanos desde Colombia hacia su tierra natal es poco para los 1 millón 809 mil migrantes de ese país que residen en el territorio nacional, quienes huyeron de la situación humanitaria compleja de su nación. Desde marzo estas personas deshacen sus pasos: así como arribaron a pie, ahora se devuelven empujados por las condiciones adversas de la pandemia.

Sobre los retornos de los venezolanos, los vuelos humanitarios para colombianos en el exterior y otros asuntos relativos a la movilidad de personas por el país, EL COLOMBIANO habló con el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. El abogado, quien lleva cinco meses a cargo de la autoridad migratoria, resalta las difíciles condiciones para los hermanos del país vecino.

Con el último censo de migrantes venezolanos la entidad enfatizó que los flujos bajaron. ¿Es posible que el número aumente otra vez?

“No podemos decir que es una tendencia, pero sí se rompe el aumento de migración que siempre se había registrado y arranca un descenso. Han salido un poco más de 74 mil personas y esto es mucha gente, pero respecto al universo de 1,8 millones de migrantes es bajo. El cálculo que tenemos es que el 80 % de los que salgan del país tendrán incentivos para retornar de nuevo hacia Colombia. Venezuela no ha mantenido estables sus malas condiciones de vida, sino que se han deteriorado más”.

¿Ese 80 % hace parte de la migración pendular o del total de venezolanos?

“Contiene un componente de migración pendular. Los primeros tres días hubo un retorno de ese tipo de migración de 27.800 personas. El desabastecimiento que hay en el estado Táchira hace necesario que la gente tarde o temprano tenga que pasar por bienes y servicios”.

¿Como entidad han advertido a las personas que al cruzar tef="https://www.elcolombiano.com/colombia/el-retorno-amargo-de-los-migrantes-IF13169818">odo puede ser peor?

“Lo hemos advertido de todas las formas. Tratamos que no se engañe a la población migrante, les hemos dicho que es tiempo de recogerse, mantenerse en sus lugares, cuidarse frente a la pandemia. Es lamentable que las personas vayan hacia un lugar en donde no van a encontrar oportunidades, un país que no recibe a sus nacionales y no les presta ayuda”.

Los corredores humanitarios se suspendieron por la capacidad de recepción de Venezuela. ¿Cómo afecta esto los flujos?

“No hablemos de suspensión, sino de restricción. Se está dando una pequeña movilidad de buses, pero primero tenemos que atender a los caminantes y a los que están en zonas de frontera. Luego sí vamos abriendo cupos para movilizar personas desde el interior del país de una manera organizada. Las fronteras tienen condiciones adversas. Tener a niños y adultos a pleno sol no es humanitario”.

¿Qué hacen para respetar los derechos de estas personas que están en la frontera?

“Tenemos supervisores externos que verifican que se hagan tamizajes antes de abordar los buses, también en zona de frontera, y que las personas no salgan en condiciones de vulnerabilidad. Colombia ha sido generosa, pero no somos un país rico y también tenemos que atender a nuestra población. La cooperación internacional para este asunto tiene que aumentar”.

En Ipiales también hay migrantes que llegan desde Ecuador. ¿Hay coordinación con otros países?

“Si se permite que por las fronteras entren todas las personas, pues el esfuerzo para contener la pandemia no tiene sentido porque se podría producir un contagio importado de la covid. Esperamos que esta semana podamos ayudar a los colombianos que están en Suramérica a volver en su carro o en su moto y también ayudar a los ecuatorianos que están aquí a que puedan regresar en una operación coordinada. Estamos activando mecanismos que permitan ayudarle a sus connacionales y a los nuestros”.

Cuando se abran las fronteras, ¿cómo será la protección ante la llegada de casos importados de coronavirus?

“Estamos haciendo ajustes para la operación en aeropuertos y puntos de control migratorio para proteger al migrante y también a los oficiales de la entidad. Habrá cambios. Esto se trata de cómo construir confianza para que las personas vuelvan a viajar”.

Los vuelos humanitarios comenzaron a ejecutarse un mes después del anuncio del cierre de fronteras. ¿Por qué se tardaron?

“Esto no depende de Colombia, sino de conseguir una aerolínea que haga la operación, de los permisos del país de origen y de tránsito, todo en un marco de pandemia y de seguridad. Además, exige contactar a los colombianos en el exterior para saber cómo están y qué necesitan. De acá al primero de septiembre, que vuelve la operación comercial, seguiremos con más vuelos” .