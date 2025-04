Entrevistas sí, pero con la prensa internacional: así Petro le hace el quite a los medios colombianos

Aunque en su respuesta formal Presidencia insistió en que no se rechazan solicitudes de entrevistas y no hay una preferencia en el otorgamiento de espacios – dado que todo está sujeto “a disponibilidad de la agenda del presidente” –, la realidad parece ser otra.

“Es un tema de garantías, que sentíamos que no las había en ciertos medios nacionales. Y la relación era de tensión, porque era una cuestión de narrativas. Había unas posiciones adoptadas por los medios nacionales de las que era difícil que se salieran, no los periodistas que cubrían como tal, pero sí desde las líneas editoriales, sobre todo en las mesas de radio”, declaró una fuente del entorno de Petro.

“Las entrevistas de radio generalmente son más rápidas, más cortas y hay mayor confrontación, además de que están en vivo. El presidente prefiere evitarlas porque no le dan la posibilidad de desarrollar un largo hilo argumentativo como le gusta. Él prefiere la prensa escrita, aunque siempre tratará de divulgar a través de X, buscando captar la agenda de los medios e incluir sus temas en el debate público”, explica la profesora Eugénie Richard, de la Universidad Externado –experta en marketing político y comunicación gubernamental–.

No obstante, para el profesor Mario Morales –asesor y consultor en comunicación de crisis– se trata más de una cuestión de estilo de Petro.

“Los gobernantes prefieren los medios donde mejor se sienten. Hubo presidentes a los que no le iba muy bien con la televisión, como Alberto Lleras Camargo, y quisieron cerrarla. Por otro lado, Álvaro Uribe no aceptaba entrevistas con la prensa escrita, prefería únicamente la radio y ojalá comunitaria. Incluso, Juan Manuel Santos no daba entrevistas a televisión en directo porque no se sentía cómodo”.