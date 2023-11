Cedeño reiteró que Corabastos no respalda ni autoriza este tipo de eventos, y destacó que se rigen por un reglamento interno que prohíbe tales actividades.

“ Fuimos asaltados en la buena fe. Cuando hay un permiso para una reinauguración con un evento especial y no con esto que ustedes están mostrando ”, indicó el gerente a Blu Radio, resaltando que desconocían que el evento era con stripers.

“(...) No estamos de acuerdo. De hecho, nosotros nos regimos por algo que se llama el Reglamento Interno de Funcionamiento; no autorizamos este evento. Lo que nosotros sí hacemos es tratar de tener una reactivación económica a la luz de lo que sucede en el país. Entonces, hay permisos que se piden para tratar de hacer eventos artísticos y musicales. En ese marco se otorgan unos permisos especiales, más no esta clase de permisos que están claramente tipificados en el Rif”, afirmó Cedeño.

El local implicado enfrenta ahora un cierre de ocho días, acompañado de posibles multas, como consecuencia de haber llevado a cabo este tipo de evento en las instalaciones de Corabastos.