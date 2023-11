“He solicitado que no le compren comida a los congresistas, con el sueldo que nos pagan podemos comprar nuestro almuerzo y menos, que si no les dan se van y no votan. El 95 por ciento de los empleados colombianos compran su almuerzo o lo llevan; los empleados de los colombianos debemos hacer lo mismo”, dijo el congresista Ocampo.

Es sabido que, algunas veces, los almuerzos son patrocinados por proponentes de proyectos que se van a discutir en la jornada o incluso los paga el Congreso en sí, por eso, el representante del Pacto Histórico, alegó que no puede ser que eso se preste para que las iniciativas caminen, o no, en el Capitolio.

“ Me parece el colmo que a la gente tengan que darle comida para que se quede a votar. Con lo que nos pagan cualquiera puede comprar un almuerzo. No puede ser pretexto de una comida para quedarse”, explicó Ocampo.

Su descontento se enmarca además en un supuesto sabotaje en las discusiones. “La oposición ha hablado más que el Gobierno, pero yo si no estoy dispuesto a escucharlos tres horas y que salgan corriendo cuando van a votar. A mí ese sabotaje no me gusta. Las personas que pagan los sueldos de los saboteadores tienen que trabajar ocho horas al día y no pueden sabotear su empleo”, señaló.

Sin almuerzo por plan de austeridad

No es la primera vez que la propuesta de no darle almuerzo a los legisladores cobra relevancia en el Congreso. El congresista David Racero, en su paso por la presidencia de la Cámara de Representantes, anunció que los representantes debían llevar su propia comida como una medida de austeridad en el Capitolio.

“Por más que me insistan, no destinaré recursos de la Cámara de Representantes para almuerzos de 187 representantes. Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo, pero para eso nos pagan. Dejemos la sinvergüencería”, manifestó Racero en su momento.

Asimismo, explicó que los almuerzos de una semana de sesiones ordinarias le costaría alrededor de 15 millones de pesos a los colombianos. “Yo como presidente no estoy dispuesto a asumir este gasto”, aseguró.