Colombia ya está en el Escudo de las Américas, ¿quiénes hacen parte y quiénes están por fuera?

Colombia ya comenzó a participar de manera operativa en el Escudo de las Américas, la coalición de seguridad internacional impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos con gobiernos afines en América Latina. Esto marca un nuevo capítulo en la cooperación militar y de inteligencia entre Colombia y EE. UU., pero también abre una etapa con implicaciones que van más allá de las operaciones contra las drogas. La primera intervención de Colombia en el Escudo de las Américas fue realizada por el vicepresidente José Manuel Restrepo este martes, en el marco de su visita a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En ese sentido, podría decirse que Estados Unidos aprovechó la presencia de los diferentes líderes en la “capital del mundo” para convocar al encuentro. Le puede interesar: ¿Tropas, drones o inteligencia? Lo que implica el Escudo de las Américas para Colombia “Durante las últimas elecciones, estuvimos a punto de perder la democracia de Colombia. Y creo que este tipo de iniciativas, como el Escudo de las Américas, son una manera de preservar nuestras democracias en la región”, dijo el vicepresidente. Y añadió que, “al trabajar en la seguridad económica y en la seguridad física, podemos preservar las democracias de nuestra región. Y en este momento de la humanidad, en esta región del mundo, tenemos el impulso necesario para trabajar juntos, preservar las democracias y crecer más”. Con la intervención de Restrepo en este encuentro, vuelven a surgir diferentes interrogantes: ¿qué implicaciones tiene hacer parte del Escudo de las Américas?, ¿qué implica para Colombia? ¿Qué puede cambiar para el país por hacer parte y para otros por no hacerlo?

Alineación política entre Abelardo de la Espriella, Marco Rubio y Donald Trump

Los 18 países que hacen parte del Escudo de las Américas, además de Estados Unidos, son Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Estados Unidos (miembros fundadores), así como Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia (llegaron después). Como en la coalición hay gobiernos afines a la administración Trump, aquellos que tienen una relación más distante con el presidente norteamericano, como Claudia Sheinbaum (México), Lula da Silva (Brasil) y en su momento el expresidente Gustavo Petro, no fueron invitados, según dijo la Casa Blanca en marzo.

La aclaración vale porque una fue la versión entregada por la entonces portavoz Karoline Leavitt, y otra fue la que dio Trump, quien aseguró que sí se tuvo en cuenta a los países. La vocera hizo énfasis en que no se estaba viendo un “nivel de cooperación” que “le gustaría” a Estados Unidos durante el gobierno Petro y, por eso, no lo invitaron. Con el presidente Abelardo de la Espriella es diferente. Desde la campaña está alineado con la figura de Donald Trump, quien le expresó su apoyo en la segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda y, desde su posesión, lo ha elogiado. A un mes de llegar a la Presidencia, el jefe de Estado fue visitado en Barranquilla por el secretario de Estado Marco Rubio, quien también visitó a Keiko Fujimori (Perú) y a Daniel Noboa (Ecuador), cuyos gobiernos hacen parte del Escudo. La figura de Rubio en este análisis es clave. Fue senador por el estado de la Florida por el Partido Republicano durante 14 años. Es un estado con alta presencia de población latina, incluido él, que tiene ascendencia cubana y está casado con una mujer de ascendencia colombiana. Como senador, pasó varios años siguiendo de cerca los temas de América Latina; en el caso de Colombia, visitó en más de una ocasión y se relacionó de cerca con sectores del uribismo. Hoy, como secretario de Estado, lidera la política exterior de Estados Unidos, que ha vuelto a poner énfasis en la cooperación con América Latina. De ahí la creación de una alianza que organizara esa colaboración.

¿Qué implicaciones militares, jurídicas y económicas tiene para Colombia?

Haciendo parte de la iniciativa, Colombia se alinea con la estrategia de lucha contra el crimen trasnacional y otros intereses de Estados Unidos en América Latina. Así lo explica Juliana Bustamante, abogada internacionalista y directora de Vértice-Política Exterior: “La intención es hacerse parte de una iniciativa que es importante para el gobierno de Estados Unidos, para el cumplimiento de sus propósitos en relación con América Latina”. En ese sentido, Bustamante explica que pertenecer a la coalición facilitará asuntos de cooperación en los que se necesite apoyo de Estados Unidos. “El país se vuelve miembro de un club donde se tienen algunos privilegios, que se representarían en temas de cooperación. Pero habría que ver, por ejemplo, qué ocurrirá con los aranceles que le pusieron a Colombia, y que no han dicho nada sobre la posibilidad de quitárselos o bajárselos”, añade la experta.

También, dice Bustamante, “es una muestra del Gobierno por mostrar su determinación de seguir los lineamientos de Washington. Eso seguramente será recompensado con algunos beneficios o ventajas; habrá que ver si son económicas, pero tal vez lo que más interesa al actual gobierno es la cooperación militar, que habría que evaluar en términos de soberanía”. En caso de que el país requiera participación directa de efectivos del Ejército de Estados Unidos, se debe pedir permiso al Congreso, pero no hay claridad con temas como la cooperación en drones. La experta reitera que “en temas militares y de erradicación de cultivos seguro habrá el apoyo porque ese es el propósito en parte del Escudo de las Américas”. Por su parte, el analista Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, deja claro que no debe entenderse a la coalición como una organización internacional al nivel de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA). Le puede interesar: Trump, a pesar del cambio de gobierno, no certificó al país en la lucha antidrogas, ¿por qué? “De allí no se derivan obligaciones jurídicas internacionales, no tiene cuotas, órganos o secretarías formadas de manera permanente. Por ende, no existe un tratado constitutivo del que se puedan derivar implicaciones concretas”. Por eso, dice Cárdenas, “jurídicamente no significa nada, sino que es un escenario de cooperación en el que Trump y sus gobiernos allegados se reúnen para concertar posibles estrategias -no vinculantes u obligatorias- en temas de seguridad. Pero es un tema más político”. En ese orden de ideas, dice Cárdenas, “significa estar en el grupo de amigos de Donald Trump para compartir información e inteligencia y generar cooperación económica. Qué tanto pueda generar para Colombia dependerá del alcance que quiera generar el presidente Abelardo de la Espriella, y de las presiones políticas del presidente norteamericano”. Con todo lo anterior, parece claro que los países que hacen parte del Escudo de las Américas recibirán ciertos privilegios políticos y de cooperación por parte de Estados Unidos, mientras quienes no lo hagan serán tratados con más “dureza” por parte de la administración Trump. Sin embargo, como en el caso de Brasil, son países que ya trabajan de cerca con otras coaliciones internacionales. Si Flavio Bolsonaro (también alineado con Trump) gana las elecciones de Brasil, cuya segunda vuelta es a finales de octubre, lo más probable es que ese país también intente ingresar al Escudo de las Américas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes