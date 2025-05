Esposa del coronel (r) Élmer Fernández, exdirector de la cárcel La Modelo, aseguró que ya perdonó a sus asesinos

Delia Elizabeth Mejía, esposa del asesinado director de la cárcel La Modelo, coronel en retiro Élmer Fernández, aseguró que ya perdonó a los responsables. El crimen ocurrió el 16 de mayo de 2024, en la localidad de Barrios Unidos.

La declaración de la viuda se dio durante una misa católica, en la cárcel La Modelo de Bogotá, en la que también se inauguró un monumento en honor al coronel (r) Élmer Fernández.

“No hay odios. Yo para qué 30 años de condena, eso no me lo va a devolver, pero si ellos se convierten ahí sí, Dios me lo devuelve, viéndolos pedir perdón”, dijo y aseguró que como homenaje solo puede perdonar.