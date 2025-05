Mauricio Pava, exabogado de Petro, sorprende con columna cifrada: dice que hay un “consejero siniestro” que le habla al oído

En la prensa dominical se publican decenas de columnas, sobre todo tipo de temas, unas con más impacto que otras en la opinión pública. Pero el pasado domingo, 18 de mayo, hubo una en particular que llamó la atención y pasó relativamente desapercibida. El penalista Mauricio Pava publicó en El Tiempo una columna titulada “‘El Señor de los Anillos y Lengua de Serpiente”. Pava, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia, ahora es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; no suele publicar columnas de opinión, pero el contenido de la que publicó este domingo sorprende por varios detalles.

El penalista se refiere a las personas que le hablan al oído a los poderosos y pone el ejemplo de Germán Montoya, mano derecha del expresidente Virgilio Barco a finales de la década de los ochenta. “Algunos sostienen que, hacia el final del mandato, Montoya fue quien sostuvo el gobierno. Y si fue así, Colombia tuvo la suerte de que lo hiciera alguien con propósito de nación, no por vanidad ni ambición personal. Alguien que conocía el poder, pero no era adicto a él”, señaló en la columna.