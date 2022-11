Palmieri, de madre colombiana y confeso admirador del fútbol nacional, también le recordó al presidente Gustavo Petro que apoya su proyecto de paz total, pero que el ELN y el narcodisidente “Iván Márquez” no dejarán de ser vistos como terroristas hasta que Washington vea señales claras de que sí quieren pasar a la legalidad. Además, reiteró que Nicolás Maduro es un “dictador” enquistado en el poder de Venezuela y que –pese al crispado escenario económico que hay en el globo– el tratado de libre comercio (TLC) no es renegociable. Eso sí, le hizo un guiño a la recién aprobada reforma tributaria.

Estados Unidos tiene una preocupación latente, que incluso le genera desconfianza, pero que hasta ahora no había pasado de abordarse a través de filtraciones de círculos políticos en Washington. No obstante, en esta entrevista con EL COLOMBIANO, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri –quien oficia como embajador encargado desde hace tres meses–, lo dijo sin matices: la Casa Blanca ve con mucho recelo la creciente penetración de China en diversos sectores en Colombia.

Embajador, ¿a qué vino toda esta semana a Medellín?

“Como Medellín es el centro productivo del país, es importante que cualquier embajador de Estados Unidos visite esa ciudad. Vine para la feria de las flores y el desfile de silleteros, pero con mi esposa y mi hija en una visita más turística. Pero, ahora, en esta visita he tenido la oportunidad de conocer la ciudad a profundidad, de conocer al Alcalde (Daniel Quintero), a los grandes comerciantes de la ciudad y también para sentirme más paisa”.

¿Qué interés tiene Estados Unidos sobre Medellín y Antioquia?

“Es muy importante, porque los paisas que viajan a los Estados Unidos para turismo y comercio son algunos de los más importantes que tenemos. Gasta su dinero en Estados Unidos, invierten su dinero en Estados Unidos. Un ejemplo es Cementos Argos, que, si estoy en lo correcto, de los mayores inversionistas de Colombia en Estados Unidos. Tenemos enlaces y vínculos muy importantes, pero particularmente en el campo económico”.

Usted estuvo en Necoclí y vio la crisis humanitaria de los migrantes, y todos buscan pasar el Darién para llegar a Estados Unidos...

“Ese viaje es muy peligroso para los migrantes. El sufrimiento de los venezolanos en el camino es algo que todos, como seres humanos, compartimos con ellos. Lo más impresionante, para mí, es la manera en que los colombianos, los antioqueños, están dando una ayuda humanitaria a esa comunidad. Y, por supuesto, hemos anunciado un programa en Estados Unidos para otorgar visas humanitarias a esa población de venezolanos; incluso, para disuadirlos de hacer el camino peligroso. Pero también para ofrecer una real oportunidad con esa visa humanitaria. Desde el anuncio de esa ayuda humanitaria, más de 9.949 venezolanos han recibido aprobación para viajar a Estados Unidos e, incluso, más de 900 ya ingresaron legalmente. Eso es algo real y es mucho más seguro para ellos”.

Eso hace que mucha gente que no cumple requisitos termine haciendo el mismo camino al revés, pasar por Centroamérica y atravesar el Darién. ¿No hay un efecto negativo?

“Lo más impresionante que yo he visto aquí en Colombia, y particularmente aquí en Medellín, es la manera en que están recibiendo los venezolanos ofreciéndoles oportunidades. El PPT es una cosa histórica a nivel mundial; los colombianos son líderes en la manera en que se trata a los migrantes. Fui a visitar un centro de integración que tienen aquí en Medellín, es uno de muchos, y es algo que me tocó, como colomboamericano, es la humanidad y hermandad con la que los paisas están ayudando a los venezolanos”.

Hay sectores que dicen que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene entre sus prioridades políticas esa protección al migrante venezolano. ¿Eso les preocupa?

“No creo Colombia deje de incorporar e integrar a los venezolanos, que tienen un temor por volver a Venezuela porque las condiciones allá adentro son muy duras. Además, dice mucho que casi 7 millones de personas han dejado su país. Claro que, al mismo tiempo, sí quieren volver a sus hogares y comunidades; es lo mejor para ellos, reintegrarse en un sitio donde se sientan cómodos y tengan esperanza. Pero si el Gobierno colombiano quiere facilitar un retorno voluntario, tendría que ofrecer otra salida y de una forma más segura para los migrantes”.

Esta semana se dio el apretón de manos entre el presidente Petro y Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos califica de “dictador” y por quien ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por narcotráfico. ¿Qué piensa Washington?

“La decisión de cómo manejar su política exterior es una decisión soberana del Gobierno colombiano, y eso lo respetamos. Particularmente, sobre lo que pasó en Caracas, hay que hablar con nuestro embajador ante el Gobierno de Juan Guaidó, que seguro explica más. Yo tengo mis manos llenas aquí con las relaciones con Colombia, que es a donde estoy destinado, estoy trabajando con el nuevo gobierno y visitando todo el país”.

Embajador, estuvieron aquí en Colombia varios congresistas de su país y, entre otras cosas, expresaron preocupación por la presencia de China en el país. ¿Qué tanto los trasnocha?

“Estados Unidos nunca le va a decir a otro país que no tenga relaciones con China, que no mantenga relaciones económicas o que no negocien sobre las relaciones comerciales o las inversiones de China. Eso nunca lo vamos a hacer. Pero, al mismo tiempo, estamos llamando la atención porque China promete mucho, pero poco cumple a veces. Si un gobierno municipal o nacional tiene que entrar en una negociación con los chinos, debe hacerlo con los ojos muy abiertos”.

Eso quiere decir que sí les preocupa, y al parecer mucho, la presencia China en Colombia...

“Nuestros congresistas están preocupados porque cuando los chinos entran a un país, no es solo para construir un metro. Lo que hace es, a través de eso, capturar todos los datos personales de la gente, si ofrecen una vacuna es porque quieren los datos de la salud. Y están utilizando esa información, pero la forma como están usando esa información es lo que más le pregunta a Estados Unidos. Hemos aprendido mucho en Estados Unidos de esa situación, porque hemos tenido relaciones comerciales con China por mucho tiempo. Solamente les digo que las autoridades aquí tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de los colombianos y pensar en por qué los chinos quieren entrar a sectores sensibles”.