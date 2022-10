Estados Unidos está en alerta y no solo por la guerra que desató Rusia con su sangrienta invasión a Ucrania. Además, de acuerdo con versiones que han expuesto delegados del Capitolio de Washington, la administración de Joe Biden no ve con buenos ojos los acercamientos que está teniendo China con Colombia. Y, en general, no le gustan los pasos que el gigante asiático está dando en América Latina.

En lo relacionado con Colombia es tal la discordia de los gringos con los nexos que estaría trazando Petro con la administración de Xi Jinping –quien se apresta a ser ungido para un tercer mandato en Pekín– que la delegación del Congreso de Estados Unidos que esta semana se reunió con el Jefe de Estado en Bogotá le lanzó una contundente advertencia: “Agarrar el dinero de Pekín se acaba pagando”.