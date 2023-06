Pero ese no sería el único caso que reviviría en la Corte porque al perder su carrera diplomática y su beneplácito, todas las investigaciones en su contra podrían regresar al alto tribunal. Otra razón es que los supuestos delitos los habría cometido mientras fue congresista.

Y precisamente, ese es uno de los reproches que se le escuchan a Benedetti en los audios filtrados en medio de un escándalo que tiene doblegado al Gobierno y en los que además pide que no lo amenacen y que está dispuesto a contar todo.

“Laura, no me amenaces con que el recurso va pa’ la Corte o no va pa’ la Corte, eso lo decido yo, porque yo estoy a punto de resolver mi problema y esa no es la respuesta. Yo no estoy pidiendo puestos ni un culo, si me quieren echar, me echan. Lo que tú no quieres entender (...), me importa un culo tu puesto, tu puesto se lo debes, según tú, a los dioses (...). Yo reclamo un espacio político”, dijo Benedetti en una grabación a Laura Sarabia.

Ese espacio político que menciona el exembajador, al parecer podría ser una de las razones por las que explotó el escándalo y uno de los motivos por los que Benedetti estaría tan enojado, al punto de salpicar la campaña presidencial del presidente Petro, en la que él tanto participó. Resulta que, en varios apartados del audio, a Benedetti se le escucha decir que se siente relegado y lejos en Venezuela, mientras que Laura está aquí, en su propio país. Además, dice que está cansado y que quiere su lugar en la política.