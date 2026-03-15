Exclusivo | El emporio del esposo de vicerrectora investigada de la San José

El proceso de la Fundación Universitaria San José, que desde el año pasado empezó a ser investigada por presuntas irregularidades en la expedición de 779 títulos académicos, todavía tiene aristas que no han sido plenamente explicadas. Lo que comenzó como una denuncia sobre la legalidad de algunos cartones terminó abriendo un expediente que hoy que pone bajo la lupa a varios de los directivos de esa institución, en cabeza de Francisco Pareja, su dueño. Hoy están bajo imputación de cargos: Juliana Guerrero, quien compró dos títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de ese centro universitario. Otra de las personas denunciada en Fiscalía y Procuraduría, por la congresista Jennifer Pedraza, es Stefany Camacho, vicerrectora académica de esa Fundación y quien aparece en fotografías recopiladas por EL COLOMBIANO junto a Gutiérrez y su esposo Andrés David Méndez, en ceremonias de grado de la San José.

Méndez y la San José

La presencia de Méndez en esos eventos no pasa inadvertida. Es socio único de BluHartmann, un emporio económico que hoy reporta en Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el nombre de Business Labs United S.A.S., ingresos superiores a 27.971 millones de pesos y utilidades por 3.979 millones de pesos. La empresa fue constituida el 21 de junio de 2021 con un capital inicial de 5 millones de pesos. Méndez, en su cuenta de Instagram, confirma esas conexiones con la San José y las ceremonias de graduación. En una publicación de varias fotos menciona a su esposa Stefany y señala que durante seis años han logrado más de 180 ceremonias de grado. “En estos últimos seis años trabajando con la U San José hemos hecho más de 180 ceremonias de grados después de abordar más de 120 vuelos por toda Colombia y graduar más de 50.000 estudiantes de los 100.000 que hoy hacen parte de nuestro ecosistema. Gracias Dios mío por permitirnos presenciar estas bendiciones, estamos cambiando la historia del país”, reza el mensaje publicado en Instagram y que puede ver en este artículo. Precisamente, una de esas ceremonias de grado de la San José, que contó con la presencia de Francisco Pareja (dueño de esa U), tuvo lugar el 21 de diciembre de 2024 en el coliseo Medplus, en Bogotá, habilitado para un aforo de 24.000 personas. Méndez, en un video del 20 de abril del año pasado, dijo: “El año pasado, en diciembre, ese sueño se cumplió. Cuando fuimos a alquilar en Movistar Arena no cabían los estudiantes, tuvimos que alquilar el MedPlus, que alguno de ustedes lo debe conocer, está saliendo por la ochenta, y decidimos hacer el evento de grados más grande de Latinoamérica, veinte mil personas reunidas. Andy Rivera entregó los diplomas, setenta artistas de circo hicieron el performance para la grabación, y esa es una muy buena historia que contar”. La conexión entre BluHartmann y la San José también queda registrada en fotos de ceremonias de grado. En estos se observa a la vicerrectora Camacho y a Luis Carlos Gutiérrez, entonces secretario general. Junto a ellos, Andrés David Méndez Flórez, esposo de Camacho y dueño de BluHartmann. Esa empresa se presenta en su página web como un modelo de “optimización educativa”, inspirado —según la propia organización— en metodologías avanzadas implementadas en Europa. De acuerdo con su descripción, el objetivo es acelerar los procesos de aprendizaje sin comprometer la calidad académica. El modelo educativo gira en torno a “Ruta Pro”, iniciativa similar al programa “Hazte profesional” impulsado por Gutiérrez en la San José, que promete formar profesionales hasta en 24 meses. En su portal web presentan el programa así: “más de 17 carreras profesionales, posgrados y maestrías. Inspirado en los sistemas de Reino Unido, Alemania y Australia, donde las carreras duran menos de 3 años sin perder calidad. En Ruta Profesional, el tiempo no se reduce: se optimiza”. En una entrevista el 1 de diciembre de 2025, con el Canal Trece, Méndez dijo: “BluHartmann nace de un sueño, el sueño de transformar el mundo a través de la educación. Hoy son más de cien mil personas las que creen en este proyecto, y te cuento que ya tenemos presencia en Portugal y también en Canadá”. Además del componente educativo, BluHartmann desarrolla otras líneas de negocio. Entre ellas está la producción audiovisual, que incluye la grabación de videos y contenidos digitales. Para ello cuentan con un espacio de grabación de videos y todo tipo de contenido audiovisual que ellos denominan BluHartmann Studio.

Otra de sus iniciativas es BluHartmann Racing: rodadas automovilísticas desde Bogotá hacia distintos municipios de Cundinamarca. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2025 realizaron una caravana desde la capital hasta Fusagasugá para “llevar regalos a niños y niñas”. Méndez figura como propietario actualmente de un Ford Mustang tipo coupé, modelo 2018, color azul relámpago, según el RUNT. El tejido empresarial de Méndez combina organizaciones registradas con actividades relacionadas con la construcción, tecnología y datos, entre otros, con activos empresariales reportados que superan los $16.900 millones. Su núcleo son tres compañías conectadas: Business Labs United S.A.S. (BluHartmann), creada en 2021 y la más visible, con ingresos de más de $27.971 millones; STI Expertos S.A.S., fundada en 2014 y que reporta en Cámara de Comercio que se dedica a construcción e instalaciones eléctricas, con ingresos de $5.501 millones; e IQS Latam S.A.S., el brazo de software y consultoría, microempresa con activos por $2.933 millones. Las tres operan desde Bogotá.

ICAFT y Méndez