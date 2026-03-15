Exclusivo | El emporio del esposo de vicerrectora investigada de la San José

El proceso de la Fundación Universitaria San José, que desde el año pasado empezó a ser investigada por presuntas irregularidades en la expedición de 779 títulos académicos, todavía tiene aristas que no han sido plenamente explicadas.
Lo que comenzó como una denuncia sobre la legalidad de algunos cartones terminó abriendo un expediente que hoy que pone bajo la lupa a varios de los directivos de esa institución, en cabeza de Francisco Pareja, su dueño.
Hoy están bajo imputación de cargos: Juliana Guerrero, quien compró dos títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de ese centro universitario.
Otra de las personas denunciada en Fiscalía y Procuraduría, por la congresista Jennifer Pedraza, es Stefany Camacho, vicerrectora académica de esa Fundación y quien aparece en fotografías recopiladas por EL COLOMBIANO junto a Gutiérrez y su esposo Andrés David Méndez, en ceremonias de grado de la San José.