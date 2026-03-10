Por segunda vez Juliana Guerrero no comparece ante la justicia: ¿puede ser procesada en ausencia?

El segundo aplazamiento de la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero no solo retrasó el inicio formal del proceso penal en su contra, sino que abrió la puerta a que la Fiscalía evalúe nuevas medidas ante el riesgo de que la investigada continúe sin comparecer ante la justicia.
La diligencia, programada para este martes 10 de marzo, debía realizarse ante un juez de control de garantías con una fiscal, que busca imputarle los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público por la presunta obtención irregular de títulos académicos.
Entérese: Fiscalía no pedirá cárcel ni detención domiciliaria para Juliana Guerrero por posibles títulos falsos, ¿por qué?