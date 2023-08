“Eso no tiene nada que ver con la función de la Cancillería , pero sí tiene que ver con la obsesiva persecución que he sido objeto del señor Leyva Durán por yo haber denunciado que era vocero de las Farc en el Caguán . Segundo, porque fue el autor de las iniciativas para lavar todos los activos multimillonarios de las Farc en el Acuerdo de Paz”, explicó en diálogo con la emisora W Radio.

Lo anterior, durante un evento denominado Encuentro por la verdad y la no repetición , que estuvo a cargo de la Cancillería, y en el que el exparamilitar denunció que Martínez y Bustos buscaron “judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente, Gustavo Petro , en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”.

Martínez calificó a alias Macaco como un farsante, se declaró dispuesto a que se investigue cualquier acusación e insistió en que Leyva “sistemáticamente” busca causarle daño.

“Ahora está también haciendo este montaje contra mí, lo cual es una persecución porque he denunciado abiertamente y sobre lo que no hay ninguna duda, Leyva Durán anda en esta actividad sistemática para causarme daño porque nunca he podido perdonar sus conductas aliadas a las Farc en detrimento de todos los colombianos. El señor fue canciller en el Caguán, fue nombrado y la carta se conoció, en donde Tirofijo lo nombró como vocero de las Farc desde El Caguán” indicó.