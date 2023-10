Líderes políticos a nivel mundial se han pronunciado lamentando la situación que se vive en Israel y Palestina por cuenta del conflicto que suscitó el pasado sábado 7 de octubre y que hoy cumple una semana.

En Colombia se desató una polémica este fin de semana por cuenta del presidente Gustavo Petro, tras su anuncio de una posible suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel, luego de que este mismo país decidiera suspender las exportaciones de seguridad al territorio colombiano por la posición del mandatario frente a la guerra contra los palestinos.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco”, fueron las palabras de Petro.