El Gobierno de Trump ha utilizado con frecuencia términos como “invasión” para referirse al aumento en la llegada de migrantes a la frontera sur del país. En esta narrativa ha encontrado un resquicio legal para justificar el uso de medidas extremas.

Incluso se ha apelado a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes venezolanos y salvadoreños sin un proceso judicial adecuado, alegando vínculos con bandas criminales como la MS-13 o el Tren de Aragua. Sin embargo, los tribunales en diversos estados y el propio Tribunal Supremo han bloqueado estas acciones por inconstitucionales.

Las voces de alerta no se han hecho esperar. La senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, declaró en la red social X: “El Congreso no va a revertir el habeas corpus. Y no, el presidente no puede hacerlo por sí solo”.

Lee Kovarsky, profesor de Derecho en la Universidad de Texas, fue aún más contundente: “Si esta garantía se llegara a suspender, sería un desastre histórico nacional. El Gobierno podría detenerte sin que tuvieras forma legal de impugnar esa detención”.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, advirtió sobre los peligros de esta propuesta: “La pendiente hacia el despotismo puede ser resbaladiza y rápida”.

