Extraditable al parecer exportaba 2 toneladas semanales de cocaína desde un hotel de La Guajira

Una intrincada red de informantes en los resguardos de los indígenas wayúu en La Guajira, le permitió a un extraditable colombiano evadir a las agencias de seguridad locales y extranjeras durante tres años, mientras manejaba su negocio desde un hotel de la región.
Se trata de Ignacio Alexánder Arends Villarueth, presunto cabecilla del Clan Puchaina, una organización de narcotráfico transnacional que exporta cocaína hacia Estados Unidos, usando la ruta del mar Caribe con escalas en República Dominicana y Puerto Rico.