¿Se puede reversar una decisión de la Corte Constitucional?

En su comunicado preliminar, la Corte Constitucional explica que los artículos 33 y 140 del Código de Policía no son constitucionales. En primer lugar, el tribunal consideró que la prohibición del consumo de licor y drogas en espacios públicos es “amplia y genérica”, por lo que no es razonable. En segundo lugar, pese a perseguir un fin necesario (la tranquilidad en espacios públicos), lo hace a través de una limitación de derechos que no garantiza directamente ese objetivo.