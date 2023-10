Ante esa noticia, Lorena se armó de valor para investigar al médico que le destrozó los senos y en el camino encontró otros cinco galenos que tenían las mismas prácticas irregulares porque habían hecho los mismos cursos de verano en Brasil para luego venir a Colombia a certificarse como cirujanos plásticos con especializaciones. Luego de una denuncia pública, la Fiscalía le hizo seguimiento al caso y les imputó a los falsos cirujanos los delitos de fraude procesal y falsedad en documento.

Con heridas y todo, Lorena emprendió una batalla para reclamar justicia. Así, en el momento más difícil de su vida, Lorena repetía en su cabeza una canción de Rubén Blades y Cheo Feliciano titulada “Lo bueno ya viene” y cuando las cosas se ponían difíciles se aferró como a un salvavidas a las frases que le decían que “siempre viene un rayito de luz a borrar las tinieblas”.

Y así fue. Este miércoles el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Óscar Javier Sandoval Estupiñán, Juan Pablo Robles Álvarez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Jorge Nempeque Domínguez a siete años de prisión, más una multa de 200 salarios mínimos y una inhabilidad de cinco años para ejercer la profesión. Además de una orden de captura inmediata para privarlos de la libertad.

Esa sentencia revocó el fallo de febrero en el que los absolvieron en primera instancia porque el juez señaló errores de trámite. Esta vez, el juez del Tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y determinó que había pruebas suficientes para condenarlos por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Sin embargo, la condena estará suspendida hasta que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia y finalmente deje en firme el fallo.

En ese contexto, la sentencia explica que los médicos “indujeron al error al Ministerio de Educación Nacional para obtener las resoluciones por cuyo medio se les convalidaron y les reconocieron para todos los efectos académicos y legales en Colombia los títulos en curso de pregrado latu sensu en Medicina y Cirugía Plástica Estética”.

Y es que para el Tribunal, los médicos sabían que los diplomas de la Universidad Vega de Almeida, de Brasil, eran títulos falsos porque no correspondían a las horas requeridas para formarse como especialistas en cirugía plástica. “La conducta fue desplegada por los acusados de manera dolosa, pues ellos conocían que el contenido de los documentos presentados era mordaz, porque esa información que contraría a la verdad se relaciona directamente con actos sobre los que solo ellos tenían control, como son sus desplazamientos a Brasil y las horas ciertas que dedicaron a las cátedras y a las prácticas médicas”, se lee en el fallo.

Como antesala a esta decisión del Tribunal, en noviembre de 2022, un juez le ordenó al médico Francisco Sales Puccini a pagar una indemnización a Lorena por los daños morales y materiales que sufrió a raíz de los procedimientos irregulares que le practicó.

Sin embargo, hasta hoy, Lorena no ha recibido ni un peso, ni siquiera un acercamiento de parte del abogado Jaime Granados, de quien según ella solo recibió una amenaza en 2016 donde le advertía que tomaría acciones legales en su contra. “He recibido amenazas directas por personas armadas. En redes sociales he sido acosada, insultada, vulnerada, buscando que retire mis denuncias o el contenido que subo a redes sociales hablando sobre este tema. Esto me hace temer por mi vida y mi seguridad, ahora que hay una condena significativa. Cada vez que hablo del tema recibo una tutela por calumnia pero hoy la justicia me da la razón”, explicó Lorena a EL COLOMBIANO.

Los falsos médicos

Luego de su denuncia, Lorena Beltrán comenzó a movilizar a un grupo de víctimas y periodistas para destapar la red de médicos con títulos falsos que tomaban cursos entre 360 y 1.500 horas que luego homologaban en Colombia. Durante esas investigaciones, la Fiscalía logró identificar por lo menos 43 médicos bajo esas mismas prácticas.

“No solo fue el activismo, fue el periodismo. Yo reuní una información que compartí a la periodista Johana Fuentes, quien en ese entonces era periodista de Noticias Uno, ella robusteció la investigación periodística y sacó al aire la denuncia por primera vez. También se sumaron a la investigación Marta Soto de El Tiempo, Pablo Correa y Jesús Mesa en El Espectador. Sin su trabajo riguroso, la identificación de estos médicos no habría sido posible”, dijo Beltrán.

Hoy por hoy, casi todos los falsos cirujanos condenados el pasado miércoles siguen teniendo en su perfil de Linkedin una descripción en la que resaltan su título de especialización en cirugía plástica. Algunas víctimas incluso señalaron que seguían promocionando sus servicios en otros países como Panamá.

Entre la lista de imputados por los mismos delitos de fraude procesal y falsedad en documento están los médicos Giovanni Cortés, Marco Antonio Vergara, Rubén Darío Arciniegas, María Mónica Martínez, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez, Juan Fernando Abadía y Diego Ortiz.