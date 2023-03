Familia de joven colombiano que murió en Chile pide ayuda para repatriar su cuerpo

Sobre su accidente no hay claridad de cómo sucedió. Lo que han manifestado las autoridades de tránsito chilenas es que él iba en su motocicleta, el pasado sábado 11 de marzo, y sufrió un desperfecto mecánico. Al bajarse a reparar su vehículo, un carro lo impactó y su conductor emprendió la fuga.

El cuerpo quedó tendido en el pavimento y fue llevado hasta la morgue de esa ciudad, donde aún permanece a la espera de ser reclamado por sus familiares.

Catherine Ocampo, la madre de Johan, aseguró que él trabajaba vendiendo licor a domicilio y en la madrugada del sábado salió en su motocicleta a entregar un pedido. Horas antes de su muerte habían hablado por WhatsApp y le había dejado un emotivo mensaje.

“Te amo madre, te amo madre, fue lo último que me escribió antes de despedirnos. Espero que se haga justicia porque lo que sabemos es que la moto se desencadenó, se bajó a arreglarla, no se percató que venía un auto y lo arrolló, murió de una vez por el impacto y el conductor que me lo mató se voló”, aseguró la desconsolada mujer.