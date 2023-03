Familia de víctima de bullying en colegio de Bogotá denuncia que fue brutalmente golpeada por quinta vez

Una familia en Bogotá denunció el constante bullying del que ha sido víctima su hija por parte de compañeros de la institución República del Ecuador en la que cursa grado sexto.

Su mamá relató a El Tiempo que alumnos de la institución, ubicada en la localidad de San Cristóbal, le hacen encerronas, le pegan puños y la tumban por las escaleras.

“Ya me le han ocasionado fracturas y lo único que me dicen en el colegio es que la lleve al hospital San Blas”, explicó la mujer.

También señaló que en el centro educativo no han querido atender la gravedad del caso, por lo que se vio obligada a recurrir a medios de comunicación.

“Ya han sido cinco accidentes que ella ha sufrido y que me ha tocado llevarla a urgencias. Por eso opté por comunicarme con los periodistas porque, Dios no quiera, van a matar a mi niña. En el colegio nadie me ha querido responder ni ayudar”, agregó para el medio.