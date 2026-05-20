Familia de Rosa Elvira Cely desmiente a Abelardo por atribuirse ley de feminicidio: “Miente, nunca aportó una sola palabra”

Algo sabe hacer bien Abelardo de la Espriella y es convertir cada coyuntura en una conversación en torno a él. Y eso, según la familia de Rosa Elvira Cely, fue justamente lo que ocurrió con uno de los casos más dolorosos del país.
El feminicidio de Rosa Elvira, ocurrido en 2012, generó tal rechazo nacional que terminó impulsando la creación de la ley que tipificó el feminicidio en Colombia. Años después, el candidato presidencial volvió a atribuirse públicamente ese logro, en medio de la polémica que enfrenta por llamar “ignorante” a una periodista y lanzar comentarios sexistas contra otra.
“Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.