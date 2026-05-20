Se reanudó juicio por caso Aguas Vivas: reconocieron condición de víctima del Distrito de Medellín: ¿qué significa?

Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.

Vale la pena recordar que en este proceso el exalcalde y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, está respondiendo por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García también está imputado por presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.

La juez 22 Penal del Circuito de Medellín con función de conocimiento en el caso judicial que se abrió por el presunto entramado de corrupción alrededor de la negociación del lote Aguas Vivas avaló este miércoles la participación del Distrito como víctima dentro de este caso.

Y adicionalmente hay tres particulares como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.

La decisión de admitir la participación de los abogados de la Alcaldía en representación de las víctimas en lo que resta del proceso fue anunciada en el desarrollo de la audiencia virtual que estaba programada para este miércoles 20 de mayo y que tenía como propósito discutir ese aspecto además de continuar con la sustentación de las solicitudes que habían interpuesto también los abogados de seis de los investigados para que el proceso sea anulado por presuntos vicios de fondo y de forma.

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La audiencia comenzó hacia las dos de la tarde de este miércoles, después de los formalismos de llamado a lista para confirmar la presencia de todas las partes. En dicha diligencia, la juez 22 Penal del Circuito se pronunció sobre cada uno de los argumentos que habían sido interpuestos contra esa participación e indicó por qué no era pertinente aceptarlos.

Posteriormente y ante el anuncio de los abogados del exalcalde Quintero y de Carlos Mario Montoya —el exmagistrado Luis Antonio Hernández y Emmanuel Goldstein, respectivamente— de que interpondrán recurso de apelación, la juez suspendió la diligencia a las 3:10 p.m. con el fin de que estos juristas preparen su argumentación.

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La nueva cita será el próximo 2 de julio a partir de las dos de la tarde y ya está prevista una siguiente diligencia para el 14 del mismo mes a la misma hora.

Este proceso está en etapa de juicio. Se refiere a un presunto negociado que en el cual primero le entregaron al Distrito un megalote localizado en la parte alta de El Poblado y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.

Finalmente esto no se concretó, el lote fue devuelto a sus dueños iniciales, pero posteriormente, además, en mayo de 2023, el entonces alcalde Quintero y su secretario General, García, firmaron un decreto que habría terminado valorizando el megalote porque le quitaba restricciones que tenía para la construcción de proyectos urbanísticos.