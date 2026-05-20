Se reanudó juicio por caso Aguas Vivas: reconocieron condición de víctima del Distrito de Medellín: ¿qué significa?

La juez 22 Penal del Circuito de Medellín con función de conocimiento en el caso judicial que se abrió por el presunto entramado de corrupción alrededor de la negociación del lote Aguas Vivas avaló este miércoles la participación del Distrito como víctima dentro de este caso.
Vale la pena recordar que en este proceso el exalcalde y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, está respondiendo por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García también está imputado por presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.
Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.