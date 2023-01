Panorama del feminicidio

Desde 2015 el feminicidio se incluyó en el código penal colombiano para que los asesinatos de mujeres –solo por la razón de su género– pudieran ser juzgados con un enfoque distinto al del homicidio y reconociendo la violencia histórica contra las mujeres.

Desde entonces, según datos consultados por EL COLOMBIANO, la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito, de los cuales 608 comenzaron en 2019, 606 en 2021, 595 en 2018, 565 en 2022, 533 en 2020, 462 en 2017, 306 en 2016, 122 en 2015 y dos en los 27 días que han transcurrido de 2023.

Las zonas en las que más se han interpuesto procesos son Bogotá, con 761 casos; Valle del Cauca, con 605; Antioquia, con 391; Tolima, con 198; Santander, con 157; Magdalena, con 150, y Bolívar con 139.

No obstante, al medir el avance de estos procesos ante los estrados judiciales, el balance en más bien gris. En el 64,7 % (2.541) de estos casos no ha habido una decisión de un juez, por lo que el 35 % (1.358) duerme el sueño de los justos en indagación preliminar, el 27 % (1.076) está en estapa de juicio y el 2,7 % (107) en investigación, fase posterior a la imputación de cargos.

Así mismo, los datos indican que cuatro procesos (que representan el 0,1 %) fueron querellables (que fueron conciliados o desistidos), 44 tuvieron una terminación anticipada (el sindicado aceptó los cargos) y 1.256 terminaron en una sentencia condenatoria.

Al respecto, la experta en asuntos de género y quien trabajó con familias víctimas de feminicidios, Yudy Martín, aseguró que “en general los procesos judiciales han tenido un avance lento, desde delitos cometidos en el marco del conflicto armado hasta hurtos. Pero los casis de violencia de género por la estructura que tienen y la manera en la que se presentan son aún más demorados de juzgar”.

En su experiencia, cuenta que en la atención de estas denuncias los investigadores “piden pruebas, videos de cámaras de seguridad o los analizan de una manera en que los meten en la misma bolsa de delitos como homicidio o, cuando es tentativa, hasta lesiones personales”.

De igual manera, explica que el subregistro de los casos de feminicidio se debe, en gran medida, a que “son delitos a puerta cerrada, en el que una investigación queda en la palabra de una personas contra la palabra de otra. Entonces hay que hacer peritajes que son muy revictimizantes y otras líneas que representan una barrera para la justicia”.

A su vez, Estefanía Rivera de la Red Feminista Antimilitarista explica que cuando estos casos los conoce la justicia “es muy dificil saber si empiezan o terminan como feminicidio, pue el acceso a la justicia ha estado construido y operado por hombres, lo cual representa que ha sido difícil que cuenta la vida de las mujeres.

Y agrega que más allá de pensar en que las cifras ente la justicia mejoren, hay que atacar las causas de la violencia de género, pues “podríamos tener muchas más sentencias condenatorias por estos casos, pero si siguen las condiciones de vulnerabilidad social y no mejoran las condiciones económicas de ellas no va a bajar la violencia feminicida. Por eso no solo es necesario el acceso a la justicia”.