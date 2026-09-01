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Más de 15.000 animales muertos y pérdidas por $75.000 millones: alarma en el campo por incendios y El Niño

La falta de agua, el deterioro de los pastos y los incendios amenazan la producción ganadera y podrían afectar la oferta de alimentos en los próximos meses.

  • La sequía, la escasez de agua y los incendios forestales afectan a productores ganaderos en distintas regiones de Colombia. Foto: FOTO: Colprensa.
    La sequía, la escasez de agua y los incendios forestales afectan a productores ganaderos en distintas regiones de Colombia. Foto: FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La situación se presenta principalmente en departamentos de la Costa Caribe y el oriente del país, aunque otras zonas productivas también enfrentan dificultades por las altas temperaturas y la reducción de las fuentes de agua.

Para el sector ganadero, uno de los principales riesgos está en la disminución de alimentos y agua disponibles para los animales. Esta situación puede reducir la capacidad productiva de las fincas y generar consecuencias posteriores en la oferta de productos que llegan a los mercados.

Lea más: Emergencia por incendios forestales: seis focos permanecen activos en tres departamentos

A este panorama se suman los incendios forestales, que han afectado diferentes territorios y representan una amenaza adicional para las zonas rurales. Los daños en infraestructura y las dificultades para transportar productos también podrían agravar el impacto sobre la cadena de abastecimiento.

Ante este escenario, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, en entrevista con Blu Radio pidió al Gobierno adoptar medidas de prevención y fortalecer la infraestructura destinada al manejo del agua.

Entre las propuestas planteadas está mejorar las líneas de crédito para sistemas de riego y construcción de pozos profundos, con el objetivo de aumentar la capacidad de los productores para enfrentar los periodos de sequía.

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El dirigente gremial sostuvo que Colombia debe prepararse con anticipación para fenómenos climáticos que podrían presentarse con mayor frecuencia e intensidad. La preocupación no se limita a las pérdidas que ya enfrentan los productores, sino a los efectos que una disminución prolongada de la producción podría tener sobre los consumidores.

En ese sentido, Lafaurie señaló que el Ministerio de Agricultura debe evaluar no solamente la atención a los sectores afectados, sino también las posibles consecuencias sobre el abastecimiento de alimentos en los próximos meses.

La alerta se mantiene mientras continúan las condiciones de altas temperaturas, escasez de agua e incendios en distintas regiones. Para el sector ganadero, la prioridad es evitar que la emergencia siga provocando la muerte de animales y deteriorando la producción.

El impacto final sobre los precios y la disponibilidad de alimentos dependerá de la duración de las condiciones climáticas, la recuperación de las zonas afectadas y las medidas que adopten las autoridades y productores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos animales han muerto en Colombia?
Según Fedegán, más de 15.000 animales han muerto y las pérdidas para el sector ganadero superan los $75.000 millones, principalmente por la falta de agua, el deterioro de los pastos y los incendios.
¿Cómo afectan la sequía y los incendios a la producción de alimentos en Colombia?
La falta de agua y alimento puede reducir la producción ganadera, mientras los incendios pueden afectar cultivos, infraestructura y transporte. Esto podría disminuir la oferta de algunos productos en los mercados si las condiciones se prolongan.
¿Qué regiones de Colombia están más afectadas por la sequía y los incendios?
La emergencia afecta principalmente a departamentos de la Costa Caribe y el oriente de Colombia, aunque otras zonas productivas también enfrentan altas temperaturas, escasez de agua y deterioro de las condiciones para la actividad ganadera.
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