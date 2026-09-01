Más de 15.000 animales muertos y pérdidas por $75.000 millones: alarma en el campo por incendios y El Niño

La situación se presenta principalmente en departamentos de la Costa Caribe y el oriente del país, aunque otras zonas productivas también enfrentan dificultades por las altas temperaturas y la reducción de las fuentes de agua.

Para el sector ganadero, uno de los principales riesgos está en la disminución de alimentos y agua disponibles para los animales. Esta situación puede reducir la capacidad productiva de las fincas y generar consecuencias posteriores en la oferta de productos que llegan a los mercados.

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A este panorama se suman los incendios forestales, que han afectado diferentes territorios y representan una amenaza adicional para las zonas rurales. Los daños en infraestructura y las dificultades para transportar productos también podrían agravar el impacto sobre la cadena de abastecimiento.

Ante este escenario, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, en entrevista con Blu Radio pidió al Gobierno adoptar medidas de prevención y fortalecer la infraestructura destinada al manejo del agua.