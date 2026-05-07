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Juzgado absolvió a exembajador Fernando Sanclemente por caso “narcofinca”

La investigación, que se extendió durante seis años, sostenía que el exembajador habría ordenado eliminar computadores, memorias USB y otros objetos.

  • Fernando Sanclemente. Foto: Colprensa
    Fernando Sanclemente. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una jueza de Bogotá determinó este jueves que el exembajador Fernando Sanclemente no es responsable de los señalamientos formulados por la Fiscalía en el caso conocido como la “narcofinca” de Guasca, en Cundinamarca.

La decisión judicial favorece al exdiplomático frente al delito de destrucción, ocultamiento o supresión de material probatorio, cargo que había sido presentado por el ente acusador tras el hallazgo de un laboratorio para procesar cocaína en una propiedad vinculada a Sanclemente.

La investigación, que se extendió durante seis años, sostenía que el exembajador habría ordenado eliminar computadores, memorias USB y otros objetos para borrar posibles evidencias relacionadas con la producción de estupefacientes en la finca de Fernando Sanclemente.

No se pierda: Acusan al exembajador Fernando Sanclemente por caso de “Narcofinca”

En el operativo realizado el 12 de febrero de 2020, las autoridades encontraron un laboratorio clandestino y cerca de nueve kilos de cocaína y pasta base.

Según la tesis de la Fiscalía, también se habría dispuesto la destrucción de pertenencias del mayordomo Laureano Martínez (hoy condenado), elementos que podían resultar relevantes para identificar a los responsables de la actividad ilegal y establecer el alcance de la operación narcotraficante.

Sin embargo, la jueza concluyó que la Fiscalía no pudo probar los señalamientos contra Sanclemente y que, por el contrario, “no existían pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable”, que el exdiplomático hubiera dado instrucciones para alterar o desaparecer evidencia.

También lea: Embajador de Colombia en Uruguay renuncia por hallazgo de droga en finca de su familia

Tras conocerse la decisión, el abogado defensor Iván Cancino aseguró que el fallo confirma que su cliente nunca participó en actividades relacionadas con el laboratorio ni intervino en la eliminación de pruebas.

En su cuenta de X dijo: “Después de seis años de lucha hoy tenemos sentido del fallo absolutorio en favor de FERNANDO SANCLEMENTE ÁLZATE. En palabras de un interviniente: probó más la defensa. FERNANDO SANCLEMENTE No participó de ningún laboratorio y no destruyó ninguna prueba ! Gracias a él y a su familia por su confianza en las #defensasconelalma gracias a todo mi equipo ! Seguimos adelante!”.

Por su parte, la Fiscalía, representada en este caso por el fiscal Daniel Hernández, no se opuso al sentido absolutorio emitido por el despacho judicial. Ahora se espera la lectura oficial de la sentencia que dejará en firme la absolución del exembajador en Uruguay.

Hay que recordar que Laureano Martínez, mayordomo de la finca, afirmó inicialmente que supuestamente Sanclemente conocía la existencia de los laboratorios y que autorizó el arriendo de los lotes y que hablaba en clave (usando el término “papas” para referirse a la coca).

El exembajador, a través de su defensa, negó estas versiones, argumentando que las “papas” eran cultivos reales de la propiedad y que los audios en poder de la Fiscalía mostraban la preocupación de los trabajadores por que él descubriera los laboratorios.

No se pierda: Sanclemente ordenó destrucción de pruebas de ‘narcofinca’, según Fiscalía

El caso

El 12 de febrero de 2021 las autoridades encontraron, en un inmueble de Sanclemente, 6.896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína –los cuales fueron destruidos con base en los protocolos establecidos– y nueve kilogramos de cocaína y pasta base de cocaína que se encuentran en cadena de custodia.

En el predio fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los tres laboratorios. El fiscal del caso les formuló cargos por tráfico de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

Posterior a esto, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, el pasado 14 de febrero.

Lea también: Mayordomo fue condenado por la “narcofinca” del exembajador Sanclemente

Lo anterior se dio tras un trabajo conjunto entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, que determinaron la existencia de una organización que adquiría cocaína que era transportada a una finca ubicada en Guasca (Cundinamarca), donde funcionaba un laboratorio clandestino que realizaba el procesamiento del estupefaciente.

Pese a las pesquisas de las autoridades, la sociedad “Las colinas de Guasca”, donde se encuentra el predio de Sanclemente, indicó que ninguno de los administradores y socios “tuvo conocimiento o relación” con el hecho.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue absuelto Fernando Sanclemente en el caso narcofinca?
El exembajador fue absuelto porque la jueza concluyó que la Fiscalía no logró probar más allá de duda razonable su participación en la destrucción u ocultamiento de pruebas relacionadas con el laboratorio de drogas.
¿Qué se encontró en la finca de Guasca vinculada al caso narcofinca?
En el operativo de 2020 las autoridades hallaron un laboratorio clandestino, sustancias químicas y cerca de nueve kilos de cocaína y pasta base en un predio relacionado con la investigación.
¿Qué es el caso narcofinca de Guasca?
Es una investigación judicial sobre un laboratorio clandestino de cocaína hallado en una finca en Cundinamarca, vinculada al exembajador Fernando Sanclemente.
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