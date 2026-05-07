MinSalud confirma que no hay casos de hantavirus en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron este jueves que, hasta el momento, no existe una alerta por presencia de hantavirus en Colombia, pese al seguimiento internacional que se realiza al brote detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se registraron tres muertes y varios casos sospechosos en Europa. A través de un comunicado oficial divulgado este 7 de mayo, las autoridades sanitarias señalaron que “actualmente no se han confirmado casos de infección por hantavirus en Colombia”, mientras mantienen activas las acciones de vigilancia epidemiológica tras la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Le recomendamos leer: ¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus Según detalló el Ministerio, el evento internacional fue reportado por la OMS el pasado 2 de mayo y, con corte al 6 de mayo, se habían identificado ocho casos compatibles con la enfermedad: tres confirmados por laboratorio y cinco más en investigación, incluidos tres fallecimientos.

La alerta sanitaria internacional se relaciona con el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, que cubría una ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde. La embarcación generó preocupación internacional luego de que pasajeros y tripulantes presentaran síntomas asociados a la variante andina del hantavirus, una cepa que, según las autoridades europeas, podría transmitirse entre personas. Lea más: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

En el comunicado, el Ministerio explicó que los hantavirus “corresponden a un grupo de virus zoonóticos transmitidos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas provenientes de excretas (orina, saliva o heces) de roedores silvestres infectados”. Además, recordó que algunas variantes presentes en América pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal, que inicia con síntomas como fiebre, malestar general y dificultad respiratoria.

Aunque Colombia no registra casos clínicamente confirmados, el Ministerio precisó que entre 2004 y 2016 sí se encontraron evidencias serológicas de exposición previa al virus en humanos y reservorios silvestres en algunas regiones del país. “Estos hallazgos sugieren circulación potencial de virus relacionados, aunque no constituyen evidencia de transmisión activa sostenida ni de enfermedad clínica confirmada en el territorio nacional”, indicó la entidad.

¿Cómo protegerse del hantavirus?

Las autoridades también recalcaron que “de acuerdo con la situación epidemiológica, en Colombia el riesgo de presentación de casos es bajo”, y añadieron que la OMS mantiene “una evaluación de riesgo global baja”. Frente a las medidas preventivas, el Ministerio y el INS recomendaron reforzar la higiene en viviendas y bodegas, evitar acumulación de residuos, sellar grietas que faciliten el ingreso de roedores y utilizar mascarilla durante labores de limpieza en lugares cerrados o infestados. Siga leyendo: Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia? Asimismo, insistieron en acudir a los servicios de salud ante síntomas respiratorios o febriles, especialmente si existe antecedente de exposición a ambientes con presencia de roedores. Finalmente, las autoridades aseguraron que continuarán monitoreando el evento internacional “de manera articulada con la OMS y demás organismos técnicos”, manteniendo activa la capacidad diagnóstica y la vigilancia epidemiológica en el país.

Bloque de preguntas y respuestas