“Es un caso exitoso”: Ocelote rehabilitado ya recorre los bosques de Urabá

El ocelote es un felino silvestre de hábitos nocturnos y solitarios, cuya presencia es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. FOT: ÁREA METROPOLITANA

Un ocelote fue liberado con éxito en una zona silvestre de Urabá, cerca del Nudo de Paramillo, después de cumplir con una etapa de rehabilitación por parte de expertos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Le recomendamos leer: Liberan a 33 animales rescatados en el Club Campestre El Rodeo de Medellín El área donde fue dejado para que continúe su vida fue estratégicamente seleccionada por sus condiciones de abundante alimento, agua y posibilidades de que encuentre un refugio adecuado. El individuo, de la especie Leopardus pardalis, había ingresado siendo un cachorro al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre del Área Metropolitana, siendo atendido por un equipo interdisciplinario que acompañó su proceso de recuperación. Desde su ingreso, los profesionales evidenciaron un comportamiento acorde a su especie, caracterizado por evitar el contacto humano, lo que representó un factor clave para su proceso de rehabilitación.

El ocelote había sido llevado al centro de rehabilitación del AMVA siendo muy pequeño. FOTO: ÁREA METROPOLITANA